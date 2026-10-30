Política

Dirigente vietnamita rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo

Vietnam rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo, fallecido a los 90 años, y destaca sus importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau escribe en el libro de condolencias. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau escribe en el libro de condolencias. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau visitó la Embajada de Japón en Hanoi para rendir homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo y expresar profundas condolencias por su fallecimiento.

En representación del Gobierno vietnamita, Tien Chau escribió el 29 de octubre en el libro de condolencias y transmitió su más sentido pésame al embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, así como a todo el personal de la misión diplomática.

“El Estado y el pueblo de Vietnam están profundamente apenados por el fallecimiento del exprimer ministro Fukuda Yasuo, un gran amigo y estrecho aliado de Vietnam. En nombre del Gobierno y del pueblo vietnamitas, quisiera expresar nuestras más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de Japón, así como a su familia”, escribió.

Según el subjefe del Gobierno, su fallecimiento constituye una gran pérdida no solo para Japón, sino también para la comunidad internacional, incluido Vietnam. El afecto especial y el apoyo que brindó a Vietnam y a su pueblo representan un valioso patrimonio para las relaciones bilaterales.

En particular, su recibimiento al entonces presidente vietnamita Nguyen Minh Triet durante su visita de Estado a Japón en 2007 y el acuerdo alcanzado para emitir una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones bilaterales abrieron numerosas oportunidades y sentaron unas bases sólidas para una nueva etapa de cooperación entre ambos países en los ámbitos económico, cultural y de los intercambios entre pueblos, destacó.

El viceprimer ministro afirmó que el Gobierno y el pueblo vietnamitas siempre recordarán y valorarán el especial afecto y las importantes contribuciones del exprimer ministro.

Señaló que ambos países, unidos por el espíritu de afecto, sinceridad y confianza, superarán juntos esta pérdida y continuarán el camino que él contribuyó a construir, impulsando aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.

Tien Chau también expresó el reconocimiento de Vietnam por los incansables esfuerzos de Fukuda para fortalecer los vínculos bilaterales y manifestó la necesidad de que ambos países continúen su legado, promoviendo una cooperación cada vez más sustancial, eficaz y sostenible.

Nacido en 1936 en la prefectura de Gunma, Fukuda ocupó el cargo de primer ministro de Japón desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2008. Tras dejar el cargo, continuó trabajando para promover las relaciones entre Japón y Vietnam.

Hasta su fallecimiento, desempeñó el cargo de asesor senior del Festival de Vietnam en el parque Yoyogi, un evento anual considerado símbolo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.

El 26 de octubre, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón anunció que Fukuda falleció el 22 de octubre, a los 90 años./.

VNA
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