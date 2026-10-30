Política

Parlamento continúa debates sobre varias leyes y plan de desarrollo socioeconómico

Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron esta mañana los proyectos de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) y sobre el Ejercicio de la Democracia a Nivel de Base (modificada), en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.

La Asamblea Nacional de Vietnam debate el proyecto de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada). Foto: VNA
La Asamblea Nacional de Vietnam debate el proyecto de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada). Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron esta mañana los proyectos de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) y sobre el Ejercicio de la Democracia a Nivel de Base (modificada), en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.

Por la tarde, examinarán la implementación del plan de desarrollo socioeconómico de 2026 y las previsiones para 2027, la situación del presupuesto estatal y de la inversión pública, así como la liquidación presupuestaria de 2025.

También abordarán la evaluación de la ejecución de la Resolución No. 66/2013/QH13 y la finalización de las inversiones en la construcción del tramo de dos carriles de la carretera Ho Chi Minh.

Según el informe del Gobierno, pese a la compleja evolución de la situación internacional y regional, Vietnam ha logrado importantes resultados socioeconómicos en 2026 y prevé cumplir o superar 14 de los 15 principales indicadores establecidos.

No obstante, la gestión macroeconómica y el control de la inflación siguen afrontando numerosas presiones. Los tipos de interés de los depósitos y los préstamos se mantienen elevados, mientras que las pequeñas y medianas empresas encuentran dificultades para acceder a terrenos y créditos.

En los últimos meses del año, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en alcanzar los mejores resultados posibles, especialmente en materia de crecimiento de dos dígitos, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni el control de la inflación.

El 2027 ha sido definido como un período de aceleración para sentar las bases de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Además del objetivo de crecimiento económico del 10% o superior, el Gobierno se propone mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía.

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital han sido identificadas como los principales motores del nuevo modelo de desarrollo.

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno priorizará el impulso del crecimiento, con la meta de aumentar los ingresos presupuestarios alrededor de un 9,1%, ahorrar en gastos corrientes y desembolsar el 100% del capital destinado a la inversión pública.

Asimismo, continuará perfeccionando el marco institucional, reduciendo los trámites administrativos, mejorando la eficiencia del modelo de administración local de dos niveles y corrigiendo las prácticas de evasión y transferencia de responsabilidades entre organismos y funcionarios.

El Ejecutivo también acelerará la reestructuración económica, promoverá el desarrollo de las empresas privadas y atraerá inversión extranjera directa (IED) de manera selectiva, vinculándola a la transferencia de tecnología.

En cuanto a las infraestructuras estratégicas, se continuará invirtiendo en la ampliación y modernización de la red de autopistas, así como en la ejecución de importantes proyectos ferroviarios de alcance nacional.

En los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, las prioridades incluyen fortalecer la capacidad de innovación, garantizar el funcionamiento eficaz del Centro Nacional de Datos, ampliar la cobertura de la tecnología 5G y poner en marcha proyectos piloto de 6G.

La educación y la formación también recibirán especial atención para desarrollar recursos humanos altamente cualificados. El Gobierno se propone garantizar la disponibilidad de suficientes libros de texto antes del inicio del curso escolar 2027-2028 y completar la segunda fase de construcción de escuelas internado multinivel antes del 30 de agosto de 2027.

Paralelamente, el Gobierno impulsará el desarrollo cultural, social y sanitario, garantizará la protección social, reforzará la defensa y la seguridad nacional, intensificará las relaciones exteriores y la integración internacional, y realizará los preparativos necesarios para el Año del APEC 2027./.

VNA
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