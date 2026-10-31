Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

Cultura-Deporte
Los recorridos nocturnos por el Templo de la Literatura combinan explicaciones históricas y experiencias tecnológicas, aumentando el atractivo del destino. (Foto: VNA)
Los recorridos nocturnos por el Templo de la Literatura combinan explicaciones históricas y experiencias tecnológicas, aumentando el atractivo del destino. (Foto: VNA)
Visitantes experimentan con la tecnología en la exposición “La historia grabada en piedra”. (Foto: VNA)
Visitantes experimentan con la tecnología en la exposición “La historia grabada en piedra”. (Foto: VNA)
La exposición “La historia grabada en piedra” ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de los exámenes imperiales en Vietnam. (Foto: VNA)
La exposición “La historia grabada en piedra” ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de los exámenes imperiales en Vietnam. (Foto: VNA)
Visitantes participan en una experiencia de caligrafía. (Foto: VNA)
Visitantes participan en una experiencia de caligrafía. (Foto: VNA)
Visitantes participan en una experiencia de caligrafía. (Foto: VNA)
Visitantes participan en una experiencia de caligrafía. (Foto: VNA)
Los espacios interactivos de experiencias digitales, educación patrimonial y promoción de la lectura buscan conectar el patrimonio con las necesidades de aprendizaje y exploración del público, y acercar los valores tradicionales a la vida contemporánea. (Foto: VNA)
Los espacios interactivos de experiencias digitales, educación patrimonial y promoción de la lectura buscan conectar el patrimonio con las necesidades de aprendizaje y exploración del público, y acercar los valores tradicionales a la vida contemporánea. (Foto: VNA)
La información básica sobre cada estela de los doctores se presenta en vietnamita, inglés y francés, lo que facilita a los visitantes, especialmente a los extranjeros, conocer la historia y el valor del patrimonio. (Foto: VNA)
La información básica sobre cada estela de los doctores se presenta en vietnamita, inglés y francés, lo que facilita a los visitantes, especialmente a los extranjeros, conocer la historia y el valor del patrimonio. (Foto: VNA)
La información básica sobre cada estela de los doctores se presenta en vietnamita, inglés y francés, lo que facilita a los visitantes, especialmente a los extranjeros, conocer la historia y el valor del patrimonio. (Foto: VNA)
La información básica sobre cada estela de los doctores se presenta en vietnamita, inglés y francés, lo que facilita a los visitantes, especialmente a los extranjeros, conocer la historia y el valor del patrimonio. (Foto: VNA)
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Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.

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#Templo de Literatura #digitalización #3D

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