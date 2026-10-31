Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.