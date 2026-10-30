Thai Nguyen promueve la gastronomía elaborada con té en su festival internacional

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) – Una muestra gastronómica dedicada al té se celebró hoy en el espacio gastronómico de la calle peatonal del barrio de Phan Dinh Phung, en la provincia vietnamita de Thai Nguyen, bajo el lema “La esencia de la gastronomía de la tierra del té: encuentro y difusión”, como parte del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026.

La actividad presentó 30 platos elaborados con ingredientes y productos derivados de la planta del té de Thai Nguyen. Entre las propuestas más novedosas figuraron la ternera asada con té verde, la anguila enrollada con té verde, el atún ahumado con té verde y la ensalada de camarones con hojas de té, que ofrecieron experiencias gastronómicas originales.

La muestra reunió a más de 30 artesanos, chefs y restaurantes de diversas provincias y ciudades vietnamitas, como Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Nghe An, Lao Cai, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Dong Nai y Hue, así como de Corea del Sur y México.

Durante el programa, los chefs realizaron demostraciones culinarias con propuestas singulares, entre ellas filete de atún, arroz glutinoso frito e inflado con té verde, un pan gigante de té verde de 10 kilogramos y rollos de pho inspirados en las tres regiones de Vietnam.

Los residentes y visitantes tuvieron la oportunidad de conocer los procesos de elaboración, intercambiar experiencias con artesanos y chefs y degustar platos innovadores a base de té. La actividad puso de relieve el potencial de esta planta como ingrediente versátil en la gastronomía, más allá de su tradicional consumo como bebida.

Según el Comité Organizador, la muestra busca promover la incorporación de los productos gastronómicos elaborados con té a los servicios de restauración y turismo. Thai Nguyen se propone desarrollar progresivamente una marca propia para estos platos, alentar a los restaurantes a incluirlos habitualmente en sus menús y fortalecer los vínculos entre establecimientos mediante el intercambio de experiencias y la transferencia de recetas y técnicas culinarias.

Los chefs preparan los platos en el programa (Fuente: VNA)

La iniciativa contribuye a poner en valor la planta del té y sus derivados en la cultura gastronómica, al tiempo que crea nuevas experiencias para los visitantes y abre oportunidades de intercambio y cooperación entre artesanos, chefs y restaurantes nacionales e internacionales.

El Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026 se celebra del 30 de octubre al 7 de noviembre bajo el lema “Thai Nguyen, la tierra del té de primera calidad”, con un programa de 16 actividades culturales, turísticas, de promoción comercial e intercambio internacional.

El evento coincide con el 195.º aniversario de la fundación de la provincia de Thai Nguyen y contribuye a honrar la cultura vietnamita del té, promover la marca de té local e impulsar el desarrollo turístico de la región./.