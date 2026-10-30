Dos cuevas volcánicas de Lam Dong reconocidas como reliquias nacionales

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Dos cuevas pertenecientes al sistema de cavernas volcánicas de Krong No, en la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong, han sido reconocidas como reliquias nacionales por su singular valor geológico, geomorfológico y paisajístico.



En consecuencia, las cuevas reconocidas son la A1, también conocida como cueva Dung Nham, de los Murciélagos o del Panal, situada en la aldea de Buon Choah, y la C2, denominada también cueva de lava C1-C2, de los Murciélagos o del Cocodrilo, ubicada en la aldea de Duc Lap, ambas en la comuna de Nam Da.



Las dos cavidades se formaron como resultado de las erupciones de lava del volcán Nam B'Lang. Tienen una longitud superior a los 400 metros y una profundidad de entre 3 y 10 metros. Sus estructuras presentan características singulares y poco frecuentes, con un destacado valor científico para el estudio de la formación de cuevas de lava, que las diferencia de otras cavernas del sistema de Krong No.



Ambos sitios estarán sujetos a las disposiciones legales relativas a la protección de reliquias y del patrimonio cultural.



El sistema de cuevas volcánicas de Krong No se encuentra en la zona núcleo del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong y constituye un patrimonio geológico representativo, con destacados valores geológicos y geomorfológicos.



El reconocimiento de las cuevas A1 y C2 contribuye a reafirmar sus valores científicos, paisajísticos y patrimoniales, al tiempo que fomenta la conciencia pública sobre la importancia de conservar la naturaleza.



Esta distinción proporciona una base jurídica para gestionar, proteger y poner en valor los sitios, y abre nuevas oportunidades para aprovechar el potencial del turismo geológico, promover la investigación científica y la educación patrimonial, y difundir la imagen de Lam Dong, vinculando la conservación del patrimonio con el desarrollo del turismo sostenible./.

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