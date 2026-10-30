Aeropuerto de Phu Quoc estrena segunda pista tras ocho meses de obras

Hanoi (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, puso en servicio comercial su segunda pista el 29 de octubre, un hito para la infraestructura aeroportuaria de la isla y el resultado de ocho meses de obras aceleradas con vistas a la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



El primer vuelo comercial aterrizó en la nueva pista a las 7:05 horas, con lo que se inició una nueva etapa de operaciones tras la finalización de las obras, las inspecciones técnicas y los vuelos de calibración.



La pista 2, de 3.300 metros de longitud y 45 de ancho, cumple las normas del Código E de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que permite recibir aviones de fuselaje ancho como el Boeing 787, el Airbus A350 y el Boeing 777, y mejorar así la conectividad aérea internacional de Phu Quoc.



Nguyen Ba Quan, director del aeropuerto, señaló que la nueva pista permitirá mantener la fluidez de las operaciones mientras se moderniza la pista actual, especialmente ante el aumento previsto del 34% en la frecuencia de vuelos durante la temporada de invierno 2026-2027.



Destacó la contribución de las autoridades competentes, el inversor Sun Group, la Corporación de Construcción Aeroportuaria (ACC), así como de los ingenieros y trabajadores vietnamitas.



Sun Group coordinó con más de 20 contratistas y consultoras para ejecutar las obras de forma ininterrumpida durante ocho meses, con la participación de más de 6.000 ingenieros y trabajadores organizados en tres turnos y cuatro equipos. La pista 2 constituye un componente clave del proyecto integral de modernización y ampliación del aeropuerto.



En la siguiente fase, la pista 1 se ampliará de 3.000 a 3.500 metros de longitud y alcanzará los 75 de ancho, lo que permitirá recibir aeronaves de Código F, como el Airbus A380-800 y el Boeing 747-8F.



Paralelamente, se están acelerando las obras de la terminal T2, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mayo de 2027. Diseñada por la consultora singapurense CPG Consultants e inspirada en la imagen del ave fénix, la terminal contará con sistemas de identificación biométrica, facturación automática y gestión automatizada de equipajes.



A partir de mayo de 2027, se prevé que el aeropuerto pueda operar simultáneamente con dos pistas, conectadas de forma flexible con las calles de rodaje, las plataformas de estacionamiento, la terminal T2 y la zona exclusiva para vuelos y aeronaves VIP.



Según el plan maestro, el aeropuerto aspira a alcanzar inicialmente una capacidad de 24 millones de pasajeros al año y, a largo plazo, de hasta 50 millones./.





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