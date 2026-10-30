Turismo

Quy Nhon transforma potencial costero en atractivo de turismo nocturno

Quy Nhon, en la provincia vietnamita de Gia Lai, busca desarrollar la economía nocturna mediante nuevos espacios de ocio, gastronomía y compras para prolongar la estancia de los turistas, aumentar su gasto y consolidarse como destino turístico regional.

Quy Nhon necesita dar un impulso a su economía nocturna (Foto: VNA)
Quy Nhon necesita dar un impulso a su economía nocturna (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Con sus hermosas playas y abundantes recursos naturales, Quy Nhon, en la provincia de Gia Lai, se ha consolidado como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional, por lo que busca prolongar aún más la estancia de los visitantes mediante un mayor aprovechamiento de su potencial en el ámbito de la economía nocturna.

En su primera visita a Quy Nhon, Pham Vu Trung Duc, procedente de la ciudad de Dong Nai, quedó impresionado por los atractivos turísticos de la localidad, desde sus aguas cristalinas y paisajes vírgenes hasta su gastronomía característica. No obstante, tras pasar una noche allí, él y sus amigos echaron en falta más opciones de entretenimiento para disfrutar de la ciudad después de cenar.

“Quy Nhon cuenta con abundantes atractivos turísticos diurnos, como su mar azul, sus paisajes vírgenes y su gastronomía singular. Después de cenar, paseamos por la playa y visitamos el mercado nocturno, pero tras recorrerlo unas cuantas veces, ya no encontramos otros lugares adonde ir. En comparación con el animado ambiente diurno, Quy Nhon de noche es sorprendentemente tranquilo”, comentó.

Como Trung Duc, numerosos turistas consideran que Quy Nhon necesita ampliar sus servicios de entretenimiento y ocio nocturno. Más allá de la zona costera, las opciones para disfrutar de actividades recreativas y experiencias culturales durante la noche siguen siendo escasas.

Nguyen Diem Ngoc, gerente del restaurante Z Beach, señaló que durante la temporada alta, especialmente cuando se celebran eventos del Año Nacional del Turismo en Gia Lai, Quy Nhon recibe un gran número de visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, la afluencia disminuye considerablemente una vez concluidas estas actividades. Por ello, expresó su deseo de que las autoridades respalden a las empresas en la realización de nuevas iniciativas para atraer turistas, especialmente durante la noche.

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La playa de Quy Nhon se llena de gente en temporada alta (Foto: VNA)


En la misma línea, Le Duy Lan, director general de una cervecería local, afirmó que las expectativas de los turistas han evolucionado: ya no se limitan a visitar lugares de interés o disfrutar de las playas, sino que también buscan opciones de entretenimiento nocturno. Para prolongar su estancia, la localidad necesita diversificar sus productos turísticos y desarrollar con mayor fuerza la economía nocturna.

En los últimos años, las localidades de la zona de Quy Nhon y la provincia de Gia Lai elaboraron programas para promover este sector, con la creación de zonas comerciales y espacios de servicios. No obstante, los proyectos turísticos siguen teniendo una escala reducida y una oferta poco diversificada, sin lograr consolidar una identidad propia que atraiga a los viajeros. Las actividades nocturnas continúan desarrollándose de manera dispersa y a pequeña escala, lo que limita su eficacia.

Phan Tuan Hoang, vicepresidente permanente del Comité Popular del barrio Quy Nhon, informó que la localidad está movilizando recursos y completando los preparativos para subastar y licitar el proyecto de una calle peatonal.

Según explicó, hasta ahora muchos turistas permanecen poco tiempo en la ciudad y se marchan pronto debido, principalmente, a la falta de actividades nocturnas. La futura calle peatonal podría convertirse en un nuevo atractivo para prolongar las estancias e incrementar el gasto en alojamiento, gastronomía, compras y transporte.

Además de ampliar los servicios gastronómicos y comerciales, Quy Nhon prevé aprovechar los destinos turísticos y espacios de visita existentes, con especial atención al desarrollo de modelos de economía nocturna que ofrezcan más opciones de ocio tanto a residentes como a visitantes.

Por su parte, Pham Anh Tuan, presidente del Comité Popular de Gia Lai, pidió a las localidades de la zona de Quy Nhon que estudien y pongan en marcha con urgencia modelos de economía nocturna. También instó a desarrollar de forma integral los servicios de entretenimiento, gastronomía, compras y turismo para prolongar la estancia de los visitantes, aumentar su gasto y generar más empleos y medios de vida sostenibles para la población local.

Para impulsar este sector, Quy Nhon necesita superar los obstáculos institucionales y normativos y crear condiciones favorables para atraer a grandes empresas. Este paso permitirá aprovechar mejor sus ventajas costeras y reforzar su posición como destino turístico dinámico en la región central de Vietnam./.

VNA
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