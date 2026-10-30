Hanoi aspira a convertirse en un centro turístico internacional

Hanoi (VNA) - Hanoi se fija el objetivo de convertirse en uno de los tres polos de crecimiento turístico de Vietnam y en un centro regional e internacional de turismo cultural y patrimonial, creativo, de eventos y servicios de alta calidad.



Esta orientación se recoge en el Programa de Acción No. 20-CTr/TU del Comité del Partido de Hanoi, que concreta la Resolución No. 26-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave en la nueva era. Para su implementación, el Comité Popular municipal aprobó el Plan No. 406/KH-UBND para el período 2026-2030.



Para alcanzar las metas, la capital busca pasar de la explotación de sus recursos existentes a la creación de productos diferenciados, con experiencias de mayor valor y una oferta más competitiva.



Consolidar su papel como motor del turismo nacional



Para 2030, Hanoi aspira a recibir entre 47 y 50,5 millones de turistas, incluidos entre 13 y 15 millones de visitantes internacionales y entre 34 y 35,5 millones de nacionales. Los ingresos del sector se estiman entre 11,4 y 13,2 mil millones de dólares, y su contribución al Producto Interno Bruto regional (PIBR) de la ciudad alcanzaría entre el 7,5% y el 8%.



La capital también prevé incorporar al menos 10.000 habitaciones de alojamiento de cuatro y cinco estrellas, lograr que tres zonas sean reconocidas como destinos turísticos nacionales y convertir al menos tres aldeas artesanales o antiguas en destinos de alta calidad y competitivos a escala internacional.



Según Nguyen Tien Dat, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Hanoi, además de aumentar el número de visitantes y los ingresos, la ciudad necesita desarrollar espacios turísticos, crear productos típicos, garantizar la calidad de los servicios y fortalecer su marca turística competitiva para asegurar un crecimiento sostenible.



Poner en valor el patrimonio y crear productos diferenciados



Con un rico patrimonio cultural, arquitectura singular, gastronomía reconocida, aldeas artesanales y destinos ecológicos, Hanoi dispone de importantes recursos para diversificar su oferta turística. Sin embargo, los expertos consideran necesario convertir estas ventajas en experiencias atractivas y adaptadas a las nuevas demandas de los visitantes.



El profesor asociado y doctor Duong Van Sau, de la Facultad de Turismo de la Universidad de Cultura, propone conectar espacios patrimoniales como el lago Hoan Kiem, el casco antiguo, la Ciudadela Imperial de Thang Long y el Templo de la Literatura con espectáculos artísticos, experiencias de oficios tradicionales, gastronomía y actividades comunitarias.



Por su parte, Pham Hai Quynh, director del Instituto de Desarrollo Turístico de Asia, considera que además del turismo patrimonial, Hanoi debe impulsar también el turismo de eventos, nocturno y gastronómico, así como los productos vinculados a las industrias culturales. Asimismo, propone organizar festivales internacionales de música y espectáculos callejeros, y conectar los destinos urbanos con las aldeas artesanales y las zonas rurales de las localidades vecinas.



Tran Trung Hieu, subdirector del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, informó que el sector está coordinándose con las localidades para reorganizar los espacios turísticos de manera sostenible, poniendo en valor el patrimonio cultural y aplicando tecnologías para mejorar la calidad y el atractivo de los destinos./.

VNA