Turismo comunitario transforma aldeas montañosas de Vietnam

Lai Chau, Vietnam (VNA) - El turismo comunitario y los deportes de aventura están transformando las aldeas montañosas del norte de Vietnam, al generar ingresos, mejorar el entorno rural y preservar las tradiciones locales, pese a las dificultades del relieve y las limitaciones de transporte.



De aldeas aisladas a destinos turísticos



En la provincia de Lai Chau, Lao Chai 1 y Sin Suoi Ho han convertido sus paisajes e identidad cultural en atractivos turísticos. Pese a las dificultades de acceso desde Hanoi, cada vez más visitantes llegan para conocer la vida local y disfrutar de la naturaleza.



En Lao Chai 1, comuna de Khun Ha, las autoridades impulsaron el turismo comunitario en 2016, seleccionando a cinco familias para aprender de experiencias de otras provincias. Con apoyo estatal para mejorar los caminos y construir alojamientos, los residentes acondicionaron sus viviendas y mejoraron la higiene. Actualmente, 18 de los más de 40 hogares ofrecen hospedaje, lo que contribuye a diversificar sus ingresos, aunque estos siguen siendo modestos.



A unos 60 kilómetros, Sin Suoi Ho, aldea de la etnia Hmong reconocida como destino de turismo comunitario en 2015, ofrece un mercado tradicional, tiendas de tejidos brocados, restaurantes y cafeterías. Cerca de 30 hogares brindan alojamiento.



Giang A Chinh, jefe de la aldea y pionero del sector, afirma que en una década la localidad ha pasado de ser un asentamiento aislado, donde el 80% de los hogares vivía en la pobreza, a una comunidad más limpia y mejor acondicionada. El turismo y la venta de productos agrícolas generan ingresos de miles de millones de dongs y han mejorado las condiciones de vida de sus habitantes.



Las carreras de montaña también impulsan el turismo. "Huellas de la temporada dorada", celebrada en Khun Ha, reunió a cerca de 1.000 participantes y llenó los alojamientos de Lao Chai 1. A principios de octubre, "Pasos entre las nubes: conquista del antiguo camino de piedra de Pavi" atrajo a cientos de visitantes a Sin Suoi Ho.



Según Tran Quang Khang, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Lai Chau, la provincia alberga siete de las diez montañas más altas de Vietnam. Las autoridades promueven las carreras y los deportes de aventura para aprovechar el potencial de su accidentado terreno.

Situada a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 18 kilómetros del centro de la provincia de Lai Chau, la aldea de Lao Chai, en la comuna de Khun Ha, se está consolidando como un referente del turismo comunitario en la región noroeste de Vietnam. (Foto: VNA)



Agricultura y turismo, una combinación rentable



En la provincia de Son La, las mejores conexiones por carretera y las tierras fértiles favorecen el turismo verde. En Ngoc Chien, la Cooperativa Nam Nghep, dirigida por Nguyen Cao Cuong e integrada por 14 miembros que colaboran con cerca de 100 guías y porteadores, organizó en el verano de 2026 campamentos infantiles con actividades en la naturaleza y encuentros culturales.



En Van Son, antigua localidad de Moc Chau, el turismo se combina con la agricultura en una zona con unas 900 hectáreas de té y 225 hectáreas de árboles frutales. Los visitantes pueden participar en las labores agrícolas. Desde principios de 2026, la localidad ha recibido cientos de miles de turistas y registra ingresos anuales de unos 23 millones de dólares.



Ngo Huy Viet, director del complejo turístico Mocha Hill, destaca que esta combinación permite conocer la cultura del té de Moc Chau. Desde mediados de 2024, el complejo produce té orgánico bajo la marca Mocha Tea y ofrece experiencias de recolección, elaboración y degustación.



Según Tran Quang Hai, vicepresidente del Comité Popular de Van Son, este modelo aumenta el valor de los cultivos y genera ingresos adicionales para los agricultores mediante la venta directa de sus productos.



El reto de diversificar las experiencias



Pese a los avances, el turismo en Lao Chai 1, Sin Suoi Ho, Ngoc Chien y Van Son sigue siendo espontáneo y poco diversificado. Para ampliar su atractivo, se necesitan experiencias más variadas, una mejor promoción de las comunidades y sus destinos, y más canales de comercialización para los productos locales, incluidos los certificados por el programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto).



Superar estas limitaciones permitirá aprovechar el potencial natural, cultural y agrícola de las zonas montañosas y desarrollar un turismo sostenible que beneficie a sus habitantes./.