Refuerzan coordinación para impulsar segunda fase de campaña de 500 días y noches

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité Directivo de Ciudad Ho Chi Minh para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires celebró una conferencia para evaluar los resultados de estas labores en 2026 y revisar la primera fase de la campaña de 500 días y noches destinada a intensificarlas.



En el encuentro participaron representantes del Comité Directivo nacional, organismos del Ministerio de Defensa, el Mando de la Región Militar 7, departamentos y entidades de la ciudad, así como autoridades locales con cementerios de mártires.



El coronel Nguyen Dinh Chuan, subcomisario político del Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh y subjefe del Comité Directivo municipal, informó que la ciudad ha cumplido sus tareas de dirección y coordinación, impulsado la divulgación y recepción de información, revisado las zonas de búsqueda y desarrollado bases de datos sobre los mártires y sus tumbas. También ha reforzado los recursos humanos y garantizado los fondos, equipos y medios necesarios para ejecutar la campaña.



Hasta el 28 de octubre, la ciudad había recuperado los restos de 857 mártires, de los cuales 852 fueron encontrados en el parque Le Thi Rieng y cinco en la comuna de Thuong Tan.



El 14 de octubre, las autoridades organizaron una ceremonia de homenaje, despedida y entierro de de los restos de 731 mártires que fueron recuperados en el parque Le Thi Rieng y trasladados al Cementerio de los Mártires de Ciudad Ho Chi Minh.



En cuanto a la toma de muestras de restos en tumbas sin información identificativa, la ciudad desplegó 15 grupos de trabajo, integrados por 99 equipos y 432 personas, y completó el 100% de las labores en los 18 cementerios locales.



De un total de 9.875 tumbas sin información, se tomaron muestras de 17 antes del inicio de la campaña y de otras 9.858 durante su ejecución. De estas últimas, 7.082 muestras reúnen las condiciones para realizar pruebas de ADN, mientras que 2.776 no cumplen los requisitos técnicos.



La ciudad trasladó 7.113 muestras biológicas a Hanoi para entregarlas a organismos especializados encargados de realizar análisis de ADN e identificar los restos. Paralelamente, continúa recogiendo muestras de familiares de los mártires y coordinando la comparación de perfiles genéticos.



Según el Comité Directivo municipal, a partir de fuentes y documentos nacionales e internacionales se han identificado inicialmente 16 lugares con posibles restos de mártires. Hasta la fecha, se han realizado búsquedas en cinco de ellos. En tres lugares no se encontraron restos, por lo que las operaciones se suspendieron temporalmente y se dieron por concluidas las investigaciones en esas zonas. Los otros 11 lugares siguen siendo objeto de recopilación de información y planificación de futuras búsquedas, entre ellos Bau Bang, So Hoi, en la comuna de Binh Co, y el aeropuerto de Tan Son Nhat.



Durante la conferencia, los participantes evaluaron las experiencias y dificultades de la primera fase y propusieron medidas para reforzar la coordinación y mejorar los resultados en la segunda.



Al concluir el encuentro, Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal y jefe del Comité Directivo, reconoció los esfuerzos y la cooperación de los organismos y entidades implicados, que han permitido obtener resultados iniciales positivos.



Subrayó que aún queda mucho trabajo por realizar y pidió a las autoridades y unidades concernidas mantener el compromiso político con esta tarea, considerada una expresión de la tradición vietnamita de gratitud hacia las generaciones anteriores y una responsabilidad especial de todo el sistema político.



Asimismo, instó a corregir las deficiencias detectadas durante la primera fase y reforzar la coordinación, guiándose por el principio de que mientras haya información se continuará verificando y mientras exista alguna posibilidad se mantendrán los esfuerzos de búsqueda, con el objetivo no solo de recuperar los restos, sino también de devolver su identidad a cada mártir.



Con motivo de la ocasión, el Comité Directivo municipal entregó certificados de mérito del presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh a colectivos e individuos por sus destacados logros en la ejecución de la campaña./.

VNA