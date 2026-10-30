Vietnam, Rusia y Belarús comparten sus memorias en Hungría

Budapest (VNA) - Un programa de intercambio cultural en Budapest realzó la identidad de Vietnam, Rusia y Belarús, y propició un emotivo reencuentro entre quienes estudiaron, vivieron y trabajaron en la antigua Unión Soviética.



El evento se celebró el 28 de octubre (hora local) por las embajadas de Vietnam, Rusia y Belarús en el Centro Cultural Ruso de Budapest. Asistieron embajadores, representantes de las comunidades de los tres países y numerosas personas con estrechos vínculos con Rusia y otros territorios de la antigua Unión Soviética.



En su intervención, el embajador de Moscú en Hungría, Evgeny Stanislavov, destacó que los años de estudio y vida en Rusia constituyen un recuerdo compartido por varias generaciones de personas de distintos países. Allí no solo adquirieron conocimientos, sino que también forjaron amistades duraderas, encontraron afinidades culturales y establecieron vínculos personales que perduran toda la vida.



El diplomático recordó la historia de Thuróczy László y Phan Bich Thien, una pareja vietnamita-húngara que impulsó el encuentro. Ambos se conocieron mientras estudiaban en una universidad rusa, posteriormente se casaron y formaron una familia multicultural, ejemplo de los lazos que pueden surgir más allá de las fronteras a partir de experiencias y aprendizajes compartidos.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, evocó lugares entrañables como Moscú, Leningrado y Minsk, donde transcurrió la juventud de varias generaciones de estudiantes vietnamitas. Según señaló, el equipaje con el que regresaron a su país no contenía únicamente conocimientos y títulos académicos, sino también el idioma, la comprensión cultural, la amistad y la gratitud.



Muchos de aquellos estudiantes se convirtieron posteriormente en científicos, médicos, educadores, especialistas y directivos. Desde sus respectivos ámbitos, han contribuido a transmitir los valores adquiridos y servir de puente para fortalecer la amistad entre los pueblos de Vietnam, Rusia, Belarús y otros países de la antigua Unión Soviética.



El embajador de Misk en Hungría, Uladzimir Ulakhovich, también resaltó el papel de la educación, la ciencia y la cultura en el fortalecimiento del entendimiento entre los pueblos. Indicó que miles de estudiantes vietnamitas han pasado por las universidades bielorrusas durante las últimas décadas y que muchos de ellos se han convertido en científicos, expertos y directivos, contribuyendo a consolidar la confianza y la cercanía entre ambas naciones.



Durante su intervención, la doctora Phan Bich Thien recordó emocionada el día en que entró por primera vez en un aula universitaria de Moscú, hace 40 años. Señaló que los estudiantes vietnamitas de aquella época recibieron una cálida acogida y el apoyo incondicional de sus profesores y amigos soviéticos. Aquellos años no solo les proporcionaron conocimientos, sino que también contribuyeron a formar su carácter, su pensamiento y los valores que los acompañan durante toda la vida.



El ambiente de reencuentro se hizo aún más cálido con actuaciones de danza, canto y piano a cargo de artistas vietnamitas, que se combinaron con melodías clásicas y ópera rusa, así como con interpretaciones de instrumentos tradicionales de Belarús.



El encuentro en Budapest no solo ofreció la oportunidad de rememorar el pasado, sino que también transmitió el deseo de preservar estos valores de amistad y legarlos a las futuras generaciones. A través de los vínculos sinceros y las experiencias compartidas, la amistad entre los pueblos de Vietnam, Rusia, Belarús y Hungría continúa fortaleciéndose de generación en generación./.

VNA