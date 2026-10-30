Café vietnamita consolida su identidad en Italia

Hanoi (VNA)- La línea de café de especialidad 100% Fine Robusta “Ham Rong”, procedente de la provincia central vietnamita de Gia Lai, fue presentada recientemente en la fábrica 1895 del grupo italiano Lavazza, en Turín.



Esta colaboración es resultado de un proceso de promoción, iniciado en el Foro del Café celebrado en Turín en 2024 por la Embajada de Vietnam en Italia y la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA). Posteriormente, las principales empresas exportadoras vietnamitas visitaron la fábrica de Lavazza 1895.



La Embajada propuso a los especialistas de la compañía italiana desarrollar un café de especialidad de origen único (Single Origin) con identidad vietnamita. Tras varias rondas de envío de muestras y rigurosas evaluaciones internacionales, el Robusta de la zona de cultivo Ham Rong, en Gia Lai, superó las pruebas de sabor y fue seleccionado para formar parte de la oferta de Lavazza.



Duong Phuong Thao, consejera comercial de la Embajada de Vietnam en Italia, destacó que la incorporación del Fine Robusta Ham Rong a la línea prémium 1895 demuestra la eficacia de la diplomacia económica y la capacidad de las empresas vietnamitas para acceder a mercados internacionales de alta gama.



Asimismo, señaló que la presencia del nombre de una zona productora y de una empresa vietnamita en los envases comercializados en Europa contribuye a mejorar la imagen de los productos agrícolas nacionales y crea un impulso para que otros productos de alta calidad de Vietnam penetren a Italia y la Unión Europea (UE).



Dentro de la línea 1895 Coffee Designers by Lavazza, “Ham Rong” destaca por ser la primera vez que la compañía italiana utiliza el nombre de una zona de cultivo específica de Vietnam como denominación oficial de un producto. Los envases distribuidos en Europa también incluyen la inscripción “Vinh Hiep Organic Farm”, correspondiente a la empresa Vinh Hiep, con sede en Gia Lai.



Marco Barbieri, director de Marketing de Lavazza en Italia, explicó que el producto busca mostrar una nueva expresión del Fine Robusta, poniendo de relieve el territorio de origen, el trabajo del productor, la selección de las materias primas y el perfil aromático del café. Su versatilidad permite explorar diferentes métodos de preparación y aplicaciones gastronómicas, desde la repostería hasta la alta cocina.



Por su parte, Thai Nhu Hiep, presidente del Consejo de Miembros y director general de Vinh Hiep, afirmó que la empresa aspira a demostrar el verdadero valor del café vietnamita en el mercado mundial de especialidad, más allá de su papel tradicional como proveedor de materias primas a gran escala.



Actualmente, Vietnam es el segundo mayor productor y exportador de café del mundo y el principal proveedor mundial de Robusta, variedad que representa alrededor del 90% de su producción nacional.



Según VICOFA, en la campaña 2025-2026 las exportaciones vietnamitas de café podrían alcanzar un récord de unos 8,5 mil millones de dólares, con un volumen aproximado de 1,8 millones de toneladas, superando el objetivo de 6 mil millones de dólares anuales fijado para 2030.



En la campaña anterior, el precio medio de exportación alcanzó un máximo histórico de 5,61 mil dólares por tonelada, mientras que las ventas de café procesado generaron 1,5 mil millones de dólares, un 14% más en valor.



La presencia del Fine Robusta Ham Rong en la línea prémium de Lavazza refleja así el avance del café vietnamita hacia productos de mayor valor añadido y reconocimiento internacional, más allá de la competencia basada únicamente en el volumen de exportación./.

VNA