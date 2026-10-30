Vietnam y Francia amplían cooperación en industria, energía limpia y alta tecnología

París (VNA) - Las autoridades de la provincia norteña de Phu Tho, la Embajada de Vietnam en París y la Asociación de Empresas Vietnamitas en Francia (AB VietFrance) presentaron el potencial de inversión de la localidad ante empresarios franceses durante una conferencia celebrada el 29 de octubre en la capital gala, en la que participaron compañías de ambos países.



En su discurso inaugural, el presidente del Comité Popular provincial, Tran Duy Dong, afirmó que Phu Tho desea estrechar sus vínculos con las localidades, organizaciones y empresas francesas, con el objetivo de atraer inversiones de calidad, promover la transferencia de tecnología, desarrollar los recursos humanos e impulsar el crecimiento verde.



Tras destacar las nuevas dimensiones de la provincia tras su fusión con Vinh Phuc y Hoa Binh, el 1 de julio de 2025, indicó que Phu Tho registró en 2025 un producto económico de casi 16 mil millones de dólares, el sexto mayor del país.



En los primeros nueve meses de 2026, su comercio exterior alcanzó cerca de 110 mil millones de dólares, el tercer mayor volumen a nivel nacional. La provincia cuenta con más de 42.000 empresas, 755 proyectos de inversión extranjera directa (IED) por un valor de 15,5 mil millones de dólares y 32 parques industriales.



El dirigente señaló seis ámbitos prioritarios de cooperación. En la industria, Phu Tho busca atraer proyectos de alta tecnología, industrias auxiliares, componentes electrónicos, mecánica de precisión, automatización, nuevos materiales y semiconductores, vinculados a la investigación y el desarrollo (I+D), la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de los proveedores nacionales.



En materia de infraestructura y crecimiento verde, la provincia aspira a desarrollar parques industriales, logística y sistemas de gestión moderna, eficiencia energética y reutilización de aguas residuales, con vistas a construir parques industriales ecológicos.



En los sectores de salud, farmacia y biotecnología, espera impulsar servicios médicos de calidad, transferencia de técnicas y salud digital. En educación e I+D, promueve la cooperación entre empresas, universidades e instituciones de investigación para formar personal cualificado, intercambiar expertos y comercializar los resultados científicos y tecnológicos.



Los otros dos ámbitos prioritarios son la agricultura de alta tecnología, el procesamiento de alimentos y de productos agroforestales, así como la conservación del patrimonio, las industrias culturales y el turismo.



Phu Tho busca aplicar tecnologías de procesamiento avanzado para mejorar la calidad y el valor de sus productos agrícolas y cumplir las normas europeas, además de cooperar en la transformación del patrimonio cultural en recursos turísticos y económicos.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, señaló que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, en octubre de 2024, abre nuevas oportunidades para el comercio y la inversión. El reto ahora, afirmó, consiste en convertir la confianza política en proyectos concretos.



Destacó que la ubicación geográfica, la base industrial y la oferta de mano de obra de Phu Tho la convierten en una opción viable para las empresas francesas que buscan ampliar sus operaciones en Vietnam y acceder al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Asimismo, indicó que las fortalezas de Francia en industria avanzada, energía limpia, tecnologías medioambientales, agricultura, procesamiento de alimentos, formación y turismo responden a las necesidades de la provincia. En este sentido, instó a intensificar la cooperación entre localidades, asociaciones y pequeñas y medianas empresas, así como a aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA).



La Embajada de Vietnam, añadió, actuará como enlace entre los socios, organizará visitas de estudio sobre el terreno y promoverá proyectos concretos para profundizar las relaciones bilaterales.



Durante el debate, varios grupos empresariales franceses señalaron oportunidades de cooperación en formación profesional, turismo, procesamiento de alimentos, energía limpia, inteligencia artificial (IA) y biotecnología.



La Cámara de Oficios y Artesanía de la región de Île-de-France manifestó su interés en colaborar en formación profesional, artesanía y turismo. Por su parte, empresas francesas presentaron soluciones de automatización para el procesamiento de alimentos y la producción de aromas, aplicaciones de IA para mejorar la gestión y la productividad, energías renovables y el uso de microalgas para el tratamiento del agua y la producción de piensos para la acuicultura.



Para atraer inversiones, Tran Duy Dong propuso establecer una cooperación con una localidad francesa, estudiar la creación de un parque o zona industrial destinado específicamente a empresas francesas, con servicios en francés, y establecer un “canal verde” que permita reducir a la mitad los trámites administrativos, dentro del marco legal vigente.



En una reunión de trabajo celebrada esa misma mañana, el presidente de MEDEF International y del Grupo ARTELIA, Benoît Clocheret, propuso reforzar la cooperación en semiconductores, electrónica, industrias auxiliares, energías renovables, logística, agricultura de alta tecnología y turismo de alta gama. También planteó organizar foros conjuntos de inversión y colaborar en proyectos de transporte, parques industriales, gestión del agua, transferencia tecnológica y cadenas de suministro.



Duy Dong se comprometió a garantizar un entorno de inversión transparente y estable, así como condiciones favorables para ARTELIA y las empresas francesas interesadas en invertir en la provincia./.





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