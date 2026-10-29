Impulsa Vietnam servicios de confianza digital transfronterizos

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Vietnam promueve el desarrollo de una infraestructura de confianza digital que permita conectar y reconocer mutuamente los servicios de confianza transfronterizos, con el objetivo de garantizar transacciones electrónicas internacionales seguras, transparentes y verificables.



Así se destacó en el seminario internacional "Servicios de confianza transfronterizos: establecimiento de una infraestructura de confianza digital en la era de la IA", organizado hoy por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de Quang Ninh, en el marco de la Semana Digital Internacional de Vietnam 2026.



Al inaugurar el evento, el viceministro de Ciencia y Tecnología Pham Duc Long afirmó que los servicios de confianza, como la certificación de firmas digitales, el sellado de tiempo y la certificación de mensajes de datos, son componentes esenciales de la infraestructura de la economía digital, pues permiten verificar la identidad de las partes y garantizar la autenticidad e integridad de las transacciones electrónicas.



Para construir un ecosistema de inteligencia artificial (IA) fiable, subrayó, es necesario verificar de forma proactiva el origen y la integridad de los contenidos digitales, así como definir claramente las competencias y responsabilidades de las partes implicadas en las transacciones automatizadas.



Por su parte, Pham Quoc Hoan, subdirector del Centro Nacional de Certificación Electrónica (NEAC), señaló que Vietnam ha avanzado en el perfeccionamiento del marco jurídico y la infraestructura nacional de certificación electrónica, sobre la base de la Ley de Transacciones Electrónicas de 2023.

Pham Quoc Hoan, subdirector del Centro Nacional de Certificación Electrónica (NEAC), habla en el evento. (Foto: Vietnam+)







El ecosistema nacional comprende tres modalidades: certificación de firmas digitales, sellado de tiempo y certificación de mensajes de datos. Además, el NEAC ha desarrollado eSign, una plataforma que conecta a los proveedores de servicios de certificación de firmas digitales.



Sin embargo, el reconocimiento transfronterizo sigue afrontando dificultades debido a los procedimientos manuales de verificación de firmas extranjeras y a las diferencias entre países en materia jurídica, técnica y de gestión. Para mejorar la interoperabilidad, Vietnam necesita desarrollar mecanismos de intercambio de listas de confianza (Trust List), armonizar los niveles de garantía y definir las responsabilidades de las partes participantes.



El objetivo es avanzar hacia un ecosistema integral que permita verificar el origen, la integridad y el momento de creación de las transacciones electrónicas, incluidas las operaciones automatizadas entre sistemas de distintos países.



Durante el seminario, representantes de la Asociación Asiática de Infraestructura de Clave Pública (APKIC) y expertos del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Malasia compartieron experiencias sobre la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo de firmas digitales.



Vijayakumar Manjunatha, secretario general de la APKIC, indicó que una encuesta preliminar realizada en 2026 en 36 países y territorios muestra que, aunque la mayoría dispone de marcos jurídicos sobre firmas digitales o servicios de confianza, los acuerdos de reconocimiento mutuo siguen siendo limitados.



La asociación propone avanzar por etapas, desde la evaluación de los sistemas de los socios y la comparación de normas técnicas hasta el reconocimiento mutuo sobre una base jurídica adecuada. También recomienda comenzar por sectores con un elevado volumen de transacciones para probar la interoperabilidad antes de ampliar la cooperación.



Por su parte, Nazril Bin Mohd Ghani, representante de Pos Digicert de Malasia, destacó que los países de la ASEAN pueden mantener sus propios sistemas de certificación y, al mismo tiempo, conectar sus infraestructuras mediante requisitos comunes y mecanismos de autenticación.



En la mesa redonda "De los servicios de confianza a un ecosistema de IA fiable", los participantes debatieron sobre el reconocimiento de servicios extranjeros, la interoperabilidad de los sistemas de certificación electrónica y las tecnologías para verificar el origen de los contenidos digitales.



El NEAC continuará reforzando la cooperación con organizaciones internacionales y socios tecnológicos para desarrollar modelos adaptados a las condiciones de Vietnam y ampliar gradualmente los servicios de confianza transfronterizos, en beneficio de la población y las empresas y como apoyo a la integración del país en la economía digital./.