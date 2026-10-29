Vietnam y Corea del Sur impulsan la cooperación en inteligencia artificial

Hanoi (VNA) – Vietnam y Corea del Sur deben reforzar la cooperación en investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA), infraestructura de datos, tecnología de semiconductores y formación de recursos humanos, coincidieron los participantes en el Foro Vietnam–Corea del Sur sobre IA y Tecnología Digital 2026, celebrado hoy aquí.



Organizado en el marco de la Semana Internacional Digital de Vietnam 2026, el foro tuvo como objetivo conectar a organismos gubernamentales, instituciones de investigación, universidades y empresas de ambos países, así como promover la cooperación práctica en inteligencia artificial y tecnología digital. El evento constituyó una plataforma para debatir las tendencias tecnológicas, las políticas de desarrollo de la IA y nuevas oportunidades de cooperación bilateral.



El viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Tran Trung Tinh, afirmó que el país considera la IA una tecnología estratégica y un motor clave para transformar el modelo de crecimiento, mejorar la productividad y reforzar la competitividad nacional.



Vietnam concede importancia a la cooperación internacional, al tiempo que desarrolla sus propias capacidades tecnológicas, avanza hacia un mayor dominio de las tecnologías clave y refuerza su participación en las cadenas de valor mundiales de la IA, señaló.



Corea del Sur es un socio importante en este proceso, ya que sus fortalezas en investigación, industrias de alta tecnología e innovación complementan la mano de obra cualificada de Vietnam, su dinámico mercado y la creciente demanda de aplicaciones tecnológicas.



El subtitular propuso tres prioridades para la cooperación bilateral. La primera consiste en impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación conjunta de la IA, especialmente en modelos fundacionales de inteligencia artificial, grandes modelos lingüísticos y soluciones destinadas a la producción, los negocios y los servicios. Los proyectos deben responder a necesidades prácticas, generar productos comercialmente viables y reforzar las capacidades tecnológicas de ambos países.



La segunda prioridad es desarrollar infraestructuras de datos, capacidad de computación, instalaciones de ensayo y tecnologías de semiconductores al servicio de la IA. Ambas partes deben fomentar las inversiones y facilitar el acceso de las empresas y las instituciones de investigación a estos recursos.



La tercera consiste en desarrollar los recursos humanos mediante una mayor vinculación entre empresas, universidades e institutos de investigación, incluidos el intercambio de expertos, la investigación conjunta, la formación de ingenieros y el perfeccionamiento de las competencias de los trabajadores en materia de IA.



Trung Tinh instó a las empresas de ambos países a identificar las necesidades del mercado, buscar socios e invertir en proyectos concretos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam está dispuesto a colaborar con los organismos y socios surcoreanos para convertir la IA y la tecnología digital en un nuevo motor de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó.



Por su parte, la embajadora de Corea del Sur en Vietnam, Lee Miyon, señaló que la IA y la tecnología digital están transformando la estructura económica, la sociedad y la vida cotidiana, al tiempo que se consolidan como activos estratégicos en las relaciones internacionales.



Corea del Sur aspira a situarse entre las tres principales potencias mundiales en inteligencia artificial mediante el desarrollo de modelos fundacionales propios, la creación de un centro nacional de datos de IA y el establecimiento de un centro mundial de IA. Vietnam, por su parte, se ha fijado el objetivo de situarse entre los países líderes del Sudeste Asiático en investigación y desarrollo de IA y ampliar su economía digital en el marco de su estrategia nacional de inteligencia artificial hasta 2030, indicó.



Lee instó a ambos países a superar la cooperación tradicional en el sector manufacturero y profundizar la colaboración en las industrias avanzadas. Entre las prioridades figuran el desarrollo de centros de datos de IA y redes de telecomunicaciones de nueva generación, así como la aplicación de la inteligencia artificial a la producción para mejorar la productividad y reforzar la competitividad de los productos en los mercados internacionales.



También destacó la necesidad de estrechar la cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas para ofrecer formación de alta calidad y desarrollar jóvenes talentos en el ámbito de la transformación digital.



Kim Deuk-jung, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de las Tecnologías de la Información de Corea del Sur (NIPA), afirmó que la cooperación digital bilateral se ha ampliado en los ámbitos del software y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que ahora debe extenderse a campos emergentes como los semiconductores, las infraestructuras de datos, la IA y la transformación digital.



La NIPA firmó en abril un memorando de entendimiento con la Autoridad de la Industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Vietnam y prevé establecer un Centro de Innovación en IA de Corea del Sur en Vietnam en 2027. Kim Deuk-jung señaló que la colaboración debe ir más allá del intercambio de tecnologías y productos para abarcar también el desarrollo tecnológico conjunto y la formación de talentos.



El foro incluyó asimismo debates sobre políticas de IA, modelos soberanos de inteligencia artificial, grandes modelos lingüísticos, infraestructuras de computación, centros de datos y aplicaciones prácticas de la IA. Las actividades de conexión empresarial, las exhibiciones tecnológicas y las presentaciones de proyectos de inversión brindaron a las empresas de ambos países oportunidades para encontrar socios, ampliar sus mercados y comercializar innovaciones./.

VNA