Toda la población tendrá su historial médico en VNeID antes de junio de 2027

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, deberá completar la integración de los historiales médicos electrónicos en el sistema VNeID para el 100% de la población antes del 30 de junio de 2027, según un comunicado de la Oficina del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



El documento recoge las conclusiones del miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido en una conferencia celebrada el 22 de octubre para evaluar un año de implementación de la Resolución No.72-NQ/TW del Buró Político, adoptada el 9 de septiembre de 2025, sobre soluciones innovadoras para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud pública.



Tras escuchar el informe del secretario del Comité partidista del Ministerio de Salud y las opiniones de los participantes, el dirigente destacó que esta resolución tiene una importancia estratégica, integral y a largo plazo, de acuerdo con el comunicado.



Su implementación debe llevarse a cabo de manera coordinada, coherente y continua, en el marco de la ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, las conclusiones de las reuniones del Comité Central, las resoluciones temáticas del Buró Político y las directrices del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, completará la integración de los registros médicos electrónicos al sistema VNeID para toda la población antes del 30 de junio de 2027. (Foto: VNA)



Para garantizar el cumplimiento de la Resolución No.72-NQ/TW y lograr mejoras sustanciales en la protección, el cuidado y la promoción de la salud pública, los comités, ministerios, sectores y localidades deberán concentrarse en varias tareas prioritarias.



Entre ellas figuran renovar el pensamiento y reforzar la responsabilidad en materia de salud pública; resolver definitivamente la escasez de medicamentos, vacunas y suministros médicos; y eliminar los obstáculos en los procesos de adquisición, licitación, suministro y financiación de los servicios sanitarios. Estas tareas deberán completarse en el cuarto trimestre de 2026.



Asimismo, se deberá mejorar la calidad y la capacidad operativa de la atención sanitaria de base, considerada un factor clave para alcanzar los objetivos de cobertura sanitaria universal.



El comunicado también subraya la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, elevar la eficacia y eficiencia de su aplicación, mejorar la calidad de los recursos humanos del sector sanitario e impulsar el uso de las tecnologías de la información y la transformación digital.



En 2026, todos los hospitales que cumplan los requisitos establecidos deberán completar la interconexión de los resultados de análisis clínicos y los datos de diagnóstico por imagen. Además, no podrán repetir deliberadamente pruebas médicas para cobrar a los pacientes sin una justificación médica legítima.



El miembro permanente del Secretariado también destacó la importancia de reforzar la información y la comunicación para elevar la conciencia pública y fomentar una cultura de la salud./.



