Salud

Hospital de Hue logra trasplante renal tras 18 horas de isquemia fría

El Hospital Central de Hue logra dos nuevos trasplantes renales con el dispositivo LifePort, que permite conservar los órganos durante largos traslados, incluido uno de más de 1.800 kilómetros y 18 horas de isquemia fría.

El Hospital Central de Hue realiza un trasplante de riñón utilizando la tecnología de conservación de órganos LifePort. (Foto: VNA)
El Hospital Central de Hue realiza un trasplante de riñón utilizando la tecnología de conservación de órganos LifePort. (Foto: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - El Hospital Central de Hue realizó con éxito dos trasplantes renales consecutivos utilizando el dispositivo de perfusión y conservación de órganos LifePort, con lo que suma cinco intervenciones de este tipo.

El quinto trasplante marcó un hito al registrar un tiempo de isquemia fría de aproximadamente 18 horas durante el transporte del órgano a más de 1.800 kilómetros.

El logro se alcanzó a mediados de octubre, cuando un equipo médico del hospital viajó durante nueve horas en automóvil desde Hue hasta la provincia de Gia Lai para extraer un riñón de un donante de 22 años con muerte encefálica en el Hospital Hung Vuong de Gia Lai.

Tras la extracción, el órgano fue colocado inmediatamente en un dispositivo LifePort para su conservación. Posteriormente, fue trasladado por vía aérea, con escalas en los aeropuertos de Pleiku, en Gia Lai, y Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, hasta Hue. El trayecto completo duró unas 35 horas y 30 minutos y abarcó más de 1.800 kilómetros.

Pese a la larga distancia recorrida, el riñón trasplantado recuperó un aspecto saludable y comenzó a producir orina inmediatamente después de restablecerse el flujo sanguíneo durante la operación. Desde entonces, la función renal del receptor ha evolucionado favorablemente y se mantiene estable.

El cuarto trasplante renal con LifePort se realizó a un niño de 12 años que recibió un riñón de un donante de 26 años con muerte encefálica en Hanoi. El órgano comenzó a funcionar inmediatamente y produjo unos 3.000 mililitros de orina durante las primeras 24 horas. Posteriormente, el volumen diario se mantuvo entre 2.000 y 2.500 mililitros. El menor continúa bajo estrecha vigilancia y tratamiento posoperatorios.

Ambos receptores evolucionan favorablemente y permanecen en estado estable.

Los responsables del hospital señalaron que estos resultados ponen de relieve la importancia de LifePort para conservar los órganos donados, especialmente cuando deben transportarse a grandes distancias. Asimismo, destacaron la coordinación entre las redes de donación y trasplante de órganos, los equipos de extracción, los servicios de transporte y los especialistas quirúrgicos./.

VNA
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