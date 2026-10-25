Vietnam impulsa la modernización de su sistema sanitario

Hanoi (VNA)- La construcción de un sistema sanitario moderno y especializado que permita a la población acceder a servicios de alta calidad exige que la rama de salud de las localidades impulsen activamente la innovación y refuercen sus capacidades de manera integral.

Los centros sanitarios amplían continuamente su infraestructura, dominan una amplia gama de técnicas médicas especializadas y promueven la aplicación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, generando así transformaciones positivas y logrando avances revolucionarios en el sector.

* Ampliación de infraestructuras y fortalecimiento de la medicina especializada



La semana pasada, Hanoi acogió diversos acontecimientos destacados relacionados con el desarrollo de infraestructuras sanitarias, el fortalecimiento de la capacidad de atención médica especializada y la estandarización de la calidad profesional.

Estas iniciativas contribuyen a materializar gradualmente el objetivo de convertir la capital vietnamita en un centro sanitario de alta calidad para el país y el Sudeste Asiático.

La segunda sede del Hospital Nacional de Obstetricia y Ginecología (HNOG) abrió oficialmente sus puertas el 17 del presente mes en la comuna de Kieu Phu, Hanoi. Tras más de dos meses de funcionamiento en fase de prueba, el nuevo centro ha ido demostrando su capacidad para recibir pacientes, realizar consultas y ofrecer tratamientos especializados, ampliando así el acceso de la población a servicios sanitarios de alta calidad.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra instó al HNOG a garantizar el funcionamiento sincronizado bajo el principio de «Dos sedes, un solo equipo y un único estándar profesional», con el objetivo de convertir la segunda en un modelo de hospital especializado moderno en la región de la ASEAN.

Mientras tanto, la ministra de Salud, Dao Hong Lan, también pidió al HNOG centrarse en seis tareas principales: garantizar el funcionamiento coordinado de ambas sedes bajo un mismo estándar profesional; priorizar la seguridad de los pacientes; desarrollar técnicas médicas avanzadas, vinculándolas a la formación de personal altamente cualificado y al apoyo a los centros sanitarios de niveles inferiores; asegurar el suministro de medicamentos y materiales; acelerar la transformación digital; y crear un entorno de atención sanitaria profesional y humanitario.

Una interfaz que ofrece indicaciones para llegar a diversas áreas funcionales dentro de la segunda sede del Hospital Nacional de Obstetricia y Ginecología está integrada en un robot diseñado para asistir a los pacientes y a sus familias. (Foto: VNA)

Por otro lado, el 20 de octubre, la segunda sede del Hospital Cardiológico de Hanoi, ubicada en el barrio de Xuan Dinh, inició oficialmente sus actividades, coincidiendo con la inauguración de su Departamento Internacional.

Se trata de un paso importante en la estrategia para elevar la capacidad de diagnóstico y tratamiento especializado de enfermedades cardiovasculares del hospital, con vistas a responder a las necesidades de cuidado de salud de los habitantes de la capital y las provincias vecinas.

La nueva sede facilitará el acceso de los pacientes a tratamientos avanzados y técnicas especializadas de intervención cardiovascular en Hanoi, contribuyendo a reducir la necesidad de viajar al extranjero para recibir tratamiento.

Como uno de los proyectos sanitarios prioritarios de la capital para el período 2025-2030, la iniciativa busca desarrollar un modelo de hospital especializado de alta calidad, capaz de alcanzar progresivamente los niveles técnicos más avanzados de la región y del mundo.

En un esfuerzo por consolidar la calidad de la salud vietnamita a nivel mundial, el Hospital Bach Mai se ha convertido en el primer centro médico nacional en ser certificado por la Organización Mundial del Ictus (WSO, en inglés) como un «Centro Avanzado de Ictus».

Este logro no solo confirma la capacidad profesional del Hospital Bach Mai y su eficacia en la organización de las emergencias y el tratamiento del ictus, sino que también sirve de impulso para que los centros sanitarios a lo largo del país sigan estandarizando sus procedimientos, mejorando la calidad de las actividades y aumentando las posibilidades de supervivencia de los pacientes.

Con un enfoque centrado en las personas y orientado a aprovechar la ciencia, la tecnología y la transformación digital como motores clave para lograr avances, los centros de salud de Hanoi están mejorando gradualmente sus capacidades médicas especializadas y avanzando hacia la integración internacional, creando así cambios sustanciales y sostenibles en las tareas de protección y cuidado de la salud pública.

*Aplicar la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial a la medicina



En un contexto de acelerada transformación digital, la aplicación de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y las técnicas médicas avanzadas abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad de los servicios de consulta y tratamiento.

En la VIII Conferencia de Ciencia y Técnica ampliada de los Hospitales de la Región Costera del Norte de Vietnam, celebrada en Ninh Binh los días 23 y 24 de octubre de 2026 bajo el lema «Conectar – Innovar – Desarrollar», los participantes prestaron especial atención al impulso de la aplicación de la IA en la gestión hospitalaria, el apoyo al diagnóstico y el tratamiento, al considerarla una solución que contribuye a optimizar los procesos operativos y mejorar la eficacia profesional.

La directora del Departamento de Salud de la provincia de Ninh Binh, Pham Thi Phuong Hanh, destacó que la aplicación de los avances médicos debe basarse en evidencias científicas, ajustarse a las condiciones de implementación y priorizar la seguridad de los pacientes.

Asimismo, subrayó la necesidad de prestar especial atención a la formación del personal, la estandarización de los procedimientos profesionales, la innovación en la gestión, la seguridad de los datos y la priorización de la eficacia en la atención al paciente.

Paralelamente al intercambio científico a nivel nacional, la cooperación internacional sigue facilitando la incorporación de técnicas avanzadas a la práctica clínica. El 23 de octubre, el Hospital Central de Hue organizó el Seminario Internacional de Endoscopia del Sudeste Asiático, que reunió a expertos de Vietnam, Tailandia, Camboya y Laos.

Además de la endoscopia intervencionista, la cirugía robótica también pone de manifiesto el papel de las tecnologías avanzadas en el tratamiento de enfermedades complejas, entre otros aspectos.

A medida que la ciencia y la tecnología se aplican cada vez más ampliamente al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el aprovechamiento eficaz de los avances médicos no depende únicamente de la inversión en equipamiento o de la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica clínica, sino que también requiere la formación del personal, estandarización de los procedimientos, garantía de seguridad y evaluación de los resultados de tratamiento.

Este enfoque integral contribuirá a mejorar la calidad de los servicios sanitarios y a acercar gradualmente las técnicas médicas avanzadas a la población, en respuesta a las exigencias de renovación y mejoramiento de la calidad de la salud, en consonancia con la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam./.