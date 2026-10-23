Bach Mai, primer hospital de Vietnam con la máxima certificación de la WSO en atención al ictus

Hanoi (VNA) – El hospital Bach Mai, ubicado en Hanoi, anunció hoy que se ha convertido en el primer centro sanitario de Vietnam en obtener la certificación “Advanced Stroke Centre” (Centro Avanzado de Ictus) de la Organización Mundial del Ictus (WSO).



La WSO entregó el certificado, el nivel más alto de su sistema de acreditación de centros especializados en ictus, durante la sesión plenaria del XVIII Congreso Mundial del Ictus (WSC 2026), celebrado el 23 de octubre en Seúl, Corea del Sur. La certificación tiene una validez del 20 de julio de 2025 al 19 de julio de 2028.



La ceremonia coincidió con el 20.º aniversario de la WSO y reunió a miles de expertos, médicos y responsables de gestión sanitaria de más de 100 países.



Para obtener la categoría de Centro Avanzado de Ictus, los centros deben cumplir 68 criterios, de los cuales 37 son obligatorios y 31 recomendados. Los solicitantes deben satisfacer todos los criterios obligatorios y al menos el 75% de los recomendados, con un mínimo global de 61 de los 68 criterios. La evaluación abarca todo el proceso asistencial del ictus, incluidas las infraestructuras, los equipos, el personal especializado, los servicios de urgencias y los tratamientos de reperfusión disponibles las 24 horas del día, los cuidados intensivos, la rehabilitación y la gestión de la calidad.



Uno de los requisitos fundamentales consiste en demostrar un funcionamiento estable y coordinado mediante un sistema de indicadores clave de rendimiento (KPI). Durante el período de evaluación de cuatro meses, el hospital revisó y estandarizó sus procedimientos clínicos, recopiló documentación de varios departamentos y reunió y verificó los datos de todos los pacientes con ictus.



Los datos debían ser completos, precisos, coherentes y trazables. Tras presentar la documentación a través del sistema de acreditación de la WSO, el hospital recibió una evaluación presencial de expertos designados por esta organización, quienes contrastaron los documentos con la práctica clínica. Posteriormente, el Comité de Certificación de la WSO examinó los resultados antes de adoptar la decisión definitiva sobre la acreditación.



El profesor asociado y doctor Dao Xuan Co, director del hospital, afirmó que esta certificación refleja el máximo compromiso profesional de Bach Mai con la población. Según señaló, el certificado constituye un reconocimiento verificado de forma independiente de los esfuerzos del hospital por estandarizar integralmente sus procedimientos de atención de urgencia y tratamiento del ictus conforme a los estándares internacionales más exigentes.



El hospital Bach Mai dispone de servicios de diagnóstico por imagen y laboratorios de urgencias operativos las 24 horas del día. La tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM), la angiografía por TC y RM, así como las pruebas de laboratorio de urgencia, permiten detectar rápidamente las lesiones y tomar decisiones terapéuticas oportunas.



Antes de la ceremonia de Seúl, el Centro de Ictus de Bach Mai presentó los resultados de la estandarización de sus operaciones en la conferencia de la Alianza Mundial contra el Ictus, celebrada en Hanoi, con la participación de delegados de 17 países y representantes del Ministerio de Salud de Vietnam.



La WSO también colabora con expertos vietnamitas para establecer y ampliar una red nacional de atención de urgencia para pacientes con ictus./.





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