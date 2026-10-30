Automatización y financiación verde, motores para mejorar competitividad empresarial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La transformación digital, la automatización y el acceso a financiación verde son factores clave para que las empresas aumenten la productividad, reduzcan costes y respondan a las exigencias del desarrollo sostenible, coincidieron los expertos.

Durante el programa ESG Company Tour 2026, bajo el lema “Automatización – Eficiencia – Financiación verde”, organizado la víspera en la fábrica de plástico Binh Minh, en la provincia de Tay Ninh, los especialistas destacaron la necesidad de elegir tecnologías adecuadas, estandarizar los datos, mejorar la capacidad de gestión y establecer planes de inversión vinculados a resultados a largo plazo para lograr una transformación efectiva.



Automatización vinculada a la eficiencia operativa



Niwat Athiwattananont, vicepresidente de SCG Vietnam y también director general de Binh Minh, señaló que la transición verde requiere inversiones tecnológicas que permitan cumplir los requisitos ambientales y mejorar la productividad y el uso de los recursos. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) afrontan dificultades debido a sus limitaciones financieras, tecnológicas y de personal.



El directivo advirtió que adquirir equipos modernos no garantiza por sí solo una mayor eficiencia. Si la tecnología no responde a las necesidades reales o supera la capacidad de aprovechamiento de la empresa, puede generar costes adicionales sin beneficios proporcionales.



En este sentido, Bong Hoa Viet, director de Desarrollo Sostenible de la empresa de plástico Binh Minh, destacó que la automatización debe combinarse con la optimización de los procesos y una gestión basada en datos. Antes de invertir, las empresas necesitan identificar las etapas que generan desperdicios y evitar incorporar tecnología sin mejorar el rendimiento general.



Como ejemplo, explicó que la automatización del suministro y la mezcla de materias primas mediante un sistema cerrado de silos y tuberías en Binh Minh ha reducido la dispersión de polvo, el uso de carretillas elevadoras de combustible y el consumo de mano de obra y energía.



Por su parte, Chung Tan Cuong, presidente de la Asociación de Plásticos de Ciudad Ho Chi Minh (VSPA), señaló que las empresas deben revisar todo el proceso productivo para detectar pérdidas de materiales, tiempo y recursos. En la industria del plástico, la automatización de la dosificación de materias primas y la manipulación de productos puede mejorar significativamente la eficiencia.



Según Tan Cuong, el uso de robots puede reducir entre un 10% y un 15% el tiempo de operación, mientras que los sistemas de dosificación permiten limitar los errores y los productos defectuosos.



Superar las barreras a la financiación verde



Además de la tecnología, el acceso a financiación adecuada determina el ritmo de la transición verde. Para obtener créditos verdes, las empresas deben presentar proyectos viables y demostrar sus beneficios mediante datos transparentes, indicadores concretos y capacidad de reembolso.



Ngo Thi Thu Thuy, presidenta del Consejo de Administración de Fujiwa Vietnam, señaló que mercados como Estados Unidos y Australia prestan cada vez más atención a los estándares de calidad, los procesos productivos y la sostenibilidad. Esto obliga a las empresas a invertir en tecnología, automatización y formación de personal. Sin embargo, las limitaciones financieras y la preocupación por los tipos de interés dificultan estas inversiones, especialmente para las compañías de menor tamaño.



Solicitar créditos verdes exige documentación y pruebas de que los proyectos cumplen los criterios ambientales, un proceso que requiere tiempo y conocimientos especializados, enfatizó, y pidió al Estado y al sistema bancario mecanismos de apoyo para facilitar el acceso de las empresas a estos recursos.



El profesor y doctor Nguyen Duc Trung, rector de la Universidad Bancaria de Ciudad Ho Chi Minh, identificó la limitación de datos como uno de los principales obstáculos. Muchas empresas carecen de indicadores para medir el ahorro energético, la reducción de emisiones y la eficiencia tecnológica, lo que dificulta demostrar los beneficios de sus proyectos ante los bancos. La falta de personal especializado en estándares ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) también limita la integración de estos criterios en las estrategias empresariales.



Según Duc Trung, las empresas deben incorporar los criterios ESG a sus estrategias de desarrollo, formar a sus trabajadores, transparentar los datos y dialogar con los bancos desde las primeras etapas de los proyectos.



De acuerdo con datos del Banco Estatal de Vietnam publicados el 14 de octubre, el saldo de los créditos verdes superó los 33,2 mil millones de dólares a finales de junio de 2026, un aumento del 9,87% respecto al cierre de 2025. No obstante, este crecimiento no garantiza que todas las empresas puedan acceder a esos recursos.



Duc Trung precisó que los proyectos deben cumplir las condiciones generales de concesión de crédito y demostrar su impacto ambiental. Una inversión en automatización o ahorro energético no se considera automáticamente verde si no acredita beneficios como la reducción del consumo eléctrico, los residuos o las emisiones.



Los participantes coincidieron en que la transición verde exige cambios coordinados en tecnología, procesos operativos, gestión de datos y capacidades del personal. Para las pymes, resulta necesario identificar las etapas con mayor potencial de mejora, invertir gradualmente y evaluar los resultados en aras de elevar la productividad, facilitar el acceso a financiación verde y fortalecer su competitividad a largo plazo./.