Vietnam considera clave la captura y almacenamiento de carbono para el cero neto en 2050

Hanoi (VNA) - La tecnología de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) se perfila como una de las soluciones clave para que Vietnam alcance su objetivo de cero emisiones netas en 2050, especialmente en los sectores energético e industrial y en la gestión de residuos.



Una solución clave para la transición hacia el cero neto



En el seminario “Tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO₂ (CCUS): solución para impulsar el cero neto en Vietnam”, celebrado el 27 de octubre en Hanoi, el doctor Nguyen Huu Luong, experto del Instituto de Petróleo de Vietnam (VPI), señaló que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca la necesidad de duplicar las actividades de CCUS y considera esta tecnología indispensable para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, en lugar de 2070.



Estudios conjuntos del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (JOGMEC) estiman que Vietnam tiene un potencial de almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂) de hasta 71.000 millones de toneladas, distribuido en tres cuencas geológicas: la del río Rojo, con 39.000 millones de toneladas; Nam Con Son, con 22.000 millones, y la del río Mekong, con 10.000 millones. De esta capacidad, más de mil millones de toneladas podrían almacenarse en yacimientos de petróleo y gas ya explotados.



Según Ta Dinh Thi, vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, la Ley de Petróleo modificada en 2026 incorpora disposiciones sobre la captura y el almacenamiento de carbono, sentando las bases jurídicas para desarrollar estas actividades en el sector petrolero y gasístico.



Por su parte, Darshil Korde, jefe de la división de desarrollo sostenible de la empresa ISSPL Limited, indicó que la tecnología CCUS puede aplicarse en sectores con altas emisiones, como el cemento, el acero, la petroquímica, la producción de hidrógeno, la refinación de petróleo y la generación termoeléctrica.



Añadió que el sector del petróleo y el gas presenta los menores costes de inversión inicial y los plazos de recuperación más cortos, seguido de las industrias del cemento y el acero.



Panorama del seminario. (Foto: VNA)



Apoyo estatal y cooperación internacional



Nguyen Thanh Tung, subdirector del VPI, señaló que los proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono difícilmente generan beneficios económicos directos en sus primeras etapas. Por ello, consideró necesario establecer incentivos y desarrollar un mercado para los productos con bajas emisiones de carbono, a fin de fomentar la participación empresarial en la cadena de valor de esta tecnología.



Por su parte, Nguyen Tuan Quang, director del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, destacó la necesidad de completar cuanto antes el marco normativo sobre CCUS, establecer mecanismos de medición, notificación y verificación (MRV), promulgar estándares técnicos y aplicar incentivos fiscales y crediticios para atraer inversiones privadas.



También subrayó la importancia de promover la transferencia de tecnología y la cooperación entre centros educativos, institutos de investigación y empresas para formar especialistas.



Luong Quang Huy, jefe de la Oficina de Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Protección de la Capa de Ozono del Departamento de Cambio Climático, afirmó que Vietnam necesita apoyo internacional en tecnología, asistencia técnica y financiación para avanzar gradualmente en la aplicación de la CCUS.



A su vez, Le Van Nghi, presidente y director general de la empresa QIS Global, propuso establecer una hoja de ruta clara, mantener la estabilidad de las políticas y priorizar modelos tecnológicos modulares de pequeña escala, comercialmente viables y fáciles de integrar en las instalaciones existentes.



Este enfoque permitirá reducir la inversión inicial, evaluar la eficiencia antes de ampliar los proyectos y desarrollar progresivamente toda la cadena de captura, transporte, uso y almacenamiento de CO₂, con el respaldo del Estado, las instituciones financieras y los socios tecnológicos internacionales./.