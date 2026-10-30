Vietnam busca atraer tecnología e inversión verde de los países nórdicos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La necesidad de desarrollar infraestructuras, modernizar la producción y acelerar la transición energética ofrece a Vietnam oportunidades para incorporar tecnologías, captar inversiones y aprovechar la experiencia de gestión de los países del norte de Europa, así como fortalecer sus capacidades tecnológicas para responder a los estándares de los mercados exigentes.

Oportunidades de crecimiento vinculadas a la reducción de emisiones



Al compartir sus reflexiones en el marco del Foro Económico de Otoño 2026, celebrado en Ciudad Ho Chi Minh, el embajador de Suecia en Vietnam, Johan Ndisi, consideró que el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, junto con el compromiso de lograr cero emisiones netas para 2050, plantea al país el desafío de desvincular el crecimiento económico del aumento de las emisiones de carbono. Afirmó que este es un ámbito en el que Suecia y los demás países nórdicos pueden compartir experiencias y acompañar a Vietnam.



El diplomático señaló que la cooperación tecnológica entre ambos países ya tiene una presencia significativa en el sector productivo vietnamita. Como ejemplo, mencionó la planta de VinFast en la ciudad de Hai Phong, que utiliza alrededor de 1.000 robots industriales de ABB (Asea Brown Boveri, un grupo tecnológico sueco-suizo), así como la presencia de SKF (Svenske Kullagerfabriken, una empresa sueca de rodamientos) en el sector ferroviario urbano y de Atlas Copco en el suministro de maquinaria y equipos industriales. Muchas de estas empresas se centran en la producción inteligente para reducir costos y emisiones.



Ndisi hizo especial hincapié en la importancia de integrar distintas tecnologías para desarrollar soluciones integrales. La expansión de las energías renovables, por ejemplo, requiere redes eléctricas capaces de transmitir la energía generada. De igual modo, la modernización de los puertos debe combinar la electrificación con infraestructuras de redes, sistemas de supervisión y transporte.



Junto con la tecnología y el capital, el embajador subrayó la necesidad de formar una fuerza laboral capaz de utilizar el inglés y participar en las cadenas de suministro globales.



Cooperación para fortalecer la autonomía estratégica



El embajador de Finlandia en Vietnam, Pekka Voutilainen, consideró que el desarrollo de las capacidades tecnológicas y energéticas nacionales reviste una importancia fundamental para el objetivo de autonomía estratégica de Vietnam. Para alcanzarlo, el país necesita socios de confianza, y Finlandia está dispuesta a acompañarlo.



Según el diplomático, Vietnam es el mayor socio comercial de Finlandia en el Sudeste Asiático, mientras que los fondos privados fineses mantienen inversiones en el país por un valor aproximado de 1,3 mil millones de euros.



Voutilainen citó la inversión de 15 millones de dólares de Finnfund, en colaboración con la Compañía Financiera del Grupo EVN (EVF), destinada a aportar financiación a largo plazo, ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las dirigidas por mujeres, y apoyar la transición verde de Vietnam. Otra inversión, también de 15 millones de dólares y realizada junto con August Energy, está orientada a desarrollar el modelo de “energía como servicio”.



En el ámbito de la transición verde, el embajador destacó un proyecto de economía circular para parques industriales financiado por la Unión Europea y liderado por Finlandia. La iniciativa prevé seleccionar 10 parques industriales para aplicar modelos circulares, con especial atención al tratamiento de residuos y la reincorporación de recursos al ciclo productivo.



Asimismo, mencionó las posibilidades de cooperación en tecnologías de construcción, centros de datos, fibra óptica e infraestructuras de telecomunicaciones. La colaboración en educación y emprendimiento también puede complementar las inversiones y facilitar el acceso de Vietnam a nuevas tecnologías mediante el desarrollo de sus propios recursos humanos.



Aprovechar oportunidades de mercados de alta calidad



El embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen, señaló que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), junto con la Asociación Estratégica Verde entre Vietnam y Noruega, conforman dos marcos complementarios para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación en ámbitos como la economía marítima sostenible, la planificación del espacio marino y las energías renovables.



El embajador noruego Stein Iversen en un foro empresarial entre Vietnam y los países nórdicos. (Foto: VNA)



Según el diplomático, las empresas noruegas tienen oportunidades de ampliar su presencia en Vietnam, mientras que las compañías y los inversores vietnamitas cuentan con mejores perspectivas para acceder a los mercados de la EFTA, caracterizados por sus elevados estándares de calidad. Entre los sectores con mayor potencial figuran los productos del mar y la acuicultura, la industria marítima, la economía circular y la energía.



Para aprovechar estas oportunidades, Iversen recomendó a las empresas estudiar el acuerdo y familiarizarse con los aranceles, las reglas de origen y los requisitos de documentación de los productos. También las instó a prepararse desde ahora, sin esperar a que el acuerdo entre en vigor, e identificar y cumplir los estándares exigidos por los mercados.



El embajador noruego añadió que la diversificación de los socios y los mercados comerciales responde a los intereses de Vietnam. En este sentido, las oportunidades de cooperación tecnológica e inversión verde están estrechamente vinculadas a la capacidad del país para desarrollar sus potencialidades internas, elevar la calidad de sus productos y participar activamente en relaciones económicas de largo plazo./.