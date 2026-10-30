Ópera Real de Versalles lleva a Hanoi un viaje musical por las cuatro estaciones

Hanoi (VNA) - Los artistas de la Ópera Real de Versalles ofrecieron anoche una actuación en el Teatro Ho Guom, en Hanoi, en el marco del concierto “Four Seasons with Love” (Las cuatro estaciones con amor).



A través de melodías inspiradas en la naturaleza y el amor, brindaron al público un recorrido por la música barroca europea.



Estructurado en cuatro partes -Primavera, Verano, Otoño e Invierno-, el programa combinó piezas instrumentales con arias y dúos de Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse y Riccardo Broschi.



Bajo la dirección del director de orquesta y violinista Stefan Plewniak, la Orquesta de la Ópera Real de Versalles actuó junto a tres solistas: el contratenor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini y el contratenor Stéphane Wolf.



Uno de los aspectos más destacados del concierto fue la combinación de obras de figuras emblemáticas de la música barroca, como Vivaldi, Handel y Rameau, con composiciones de Giovanni Antonio Guido, Johann Adolf Hasse y Riccardo Broschi, lo que permitió al público apreciar la diversidad de expresiones del Barroco europeo.



Las cuatro piezas de Giovanni Antonio Guido dedicadas a las estaciones constituyeron el hilo conductor del espectáculo, que avanzó sucesivamente desde la Primavera hasta el Invierno. Estas se intercalaron con arias y composiciones instrumentales de Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse y Broschi. Mientras los pasajes orquestales evocaban los cambios de la naturaleza, las partes vocales exploraban una amplia gama de emociones humanas, como el amor, el deseo, la tristeza, la ternura y los impulsos dramáticos. De este modo, el ciclo de las estaciones se convirtió en el eje de un recorrido en el que dialogaban paisajes sonoros y sentimientos.



La combinación de voces y orquesta confirió al concierto una identidad propia. El contratenor Théo Imart, la soprano Marie Zaccarini y el contratenor Stéphane Wolf interpretaron las partes vocales, aportando distintos matices expresivos a la estructura de las cuatro estaciones.



El director de orquesta y violinista Stefan Plewniak, quien ya había dirigido “Four Seasons” en el Teatro Ho Guom en 2024, volvió a ponerse al frente de la orquesta para conducir este viaje que combina música instrumental y vocal barroca.



Expresó su alegría por regresar a Hanoi para la segunda gira de la Orquesta de la Ópera Real de Versalles por Vietnam en 2026. Según afirmó, la calidez y la pasión del público vietnamita constituyen una verdadera fuente de motivación para los artistas. También destacó el papel del Teatro Ho Guom en la promoción de la música clásica, la ópera y el ballet.



El artista Théo Imart manifestó que actuar en Vietnam y compartir con el público obras cargadas de emoción era motivo de orgullo y felicidad. Asimismo, dijo sentirse impresionado por la cálida acogida del público vietnamita y valoró la contribución del Teatro Ho Guom a los intercambios culturales y a la difusión de espectáculos internacionales entre el público local./.





VNA