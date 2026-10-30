Inauguran tren patrimonial entre Hanoi y Thai Nguyen

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Thai Nguyen inauguró hoy el Tren Patrimonial Hanoi-Thai Nguyen, una nueva oferta de turismo ferroviario que coincide con las celebraciones por el 195.º aniversario de la fundación de la localidad y la apertura del Festival Internacional del Té 2026.



La ceremonia estuvo acompañada de una recepción a una delegación de cónyuges de embajadores y jefes de misiones diplomáticas extranjeras en Vietnam, así como a turistas, que participaron en el viaje inaugural para conocer los atractivos culturales y turísticos de la provincia.



En el recorrido, que partió desde la estación de Hanoi con casi 100 personas, también participaron Nguyen The Manh, presidente del Comité Popular de Thai Nguyen, funcionarios de departamentos y organismos provinciales, así como representantes de distintas unidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Durante el trayecto hasta la estación de Luu Xa, en Thai Nguyen, los pasajeros disfrutaron de degustaciones de té y gastronomía tradicional, actuaciones de canto Then y del laúd Tinh, además de otras experiencias relacionadas con la cultura característica local.



En Thai Nguyen, la delegación visitará la zona de producción de té de especialidad de Tan Cuong, la aldea de turismo ecológico Thai Hai, conocida por sus casas tradicionales sobre pilotes, y el Museo de Cultura de las Etnias de Vietnam. El programa también incluye una exposición sobre los 195 años de integración y desarrollo de Thai Nguyen, los pabellones de productos de té nacionales e internacionales, la ceremonia conmemorativa del aniversario de la provincia y la inauguración del Festival Internacional del Té 2026.



Una representación artística tradicional durante el trayecto (Foto: VNA)



Según el plan, el Tren Patrimonial Hanoi-Thai Nguyen ofrecerá inicialmente dos servicios diarios: saldrá de la estación de Hanoi a las 6:20 horas y regresará desde Thai Nguyen a las 17:10 horas. Durante el Festival Internacional del Té, realizará seis trayectos los días 30 y 31 de octubre, 1, 5, 6 y 7 de noviembre. Posteriormente, se prevé mantener un servicio regular de dos viajes semanales durante los fines de semana.



De acuerdo con el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Thai Nguyen, se trata de un producto de cooperación entre la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam y el Comité Popular provincial, desarrollado en el marco del memorando de entendimiento para impulsar el turismo ferroviario en la ruta Hanoi-Thai Nguyen durante el período 2026-2030.



Ambas partes acordaron coordinar la investigación y el perfeccionamiento del proyecto, que contempla el recorrido Hanoi-Gia Lam-Dong Anh-Pho Yen-Luu Xa y el regreso, con conexiones hacia las zonas y destinos turísticos de la provincia.



A partir de esta iniciativa, Thai Nguyen prevé desarrollar diversos paquetes turísticos adaptados a las necesidades de los visitantes. Los itinerarios conectarán lugares emblemáticos como la zona productora de té de Tan Cuong, la aldea Thai Hai, el Museo de Cultura de las Etnias de Vietnam, el lago Nui Coc, el lago Ba Be y la zona histórica de ATK Dinh Hoa.



Se espera que la puesta en servicio del Tren del Patrimonio aporte un producto distintivo al turismo ferroviario, mejore la conexión entre Hanoi y Thai Nguyen y contribuya a promover la cultura del té y el potencial turístico de la región./.