Cultura-Deporte

Gia Lai atrae a visitantes con ritmo de gongs y flores

Gia Lai celebra el Festival de los Gongs y la Semana de las Flores de Girasol Mexicano del volcán Chu Dang Ya 2026, con actividades culturales, deportivas y turísticas que promueven el patrimonio del pueblo Jrai y el desarrollo del turismo comunitario.

En un festival cultural de las minorías étnicas en la provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)
En un festival cultural de las minorías étnicas en la provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Una serie de actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas se inauguró hoy en la aldea de Ia Gri, comuna de Bien Ho, provincia de Gia Lai, en el marco del Festival de los Gongs y la Semana de las Flores de Girasol Mexicano del volcán Chu Dang Ya 2026.

El programa incluye espectáculos de gongs, música e instrumentos tradicionales, intercambios entre artistas y artesanos, y la recreación de un ritual del pueblo Jrai con motivo de la inauguración de una nueva casa comunitaria. Los visitantes también pueden explorar un mercado de productos OCOP (Una Comuna, Un Producto), degustar especialidades locales y gastronomía tradicional, y participar en actividades deportivas, entre ellas la carrera “Gia Lai City Trail – Sueño de los Grandes Bosques”.

Uno de los momentos destacados del evento es el lanzamiento de una oferta de turismo comunitario en la aldea de Ia Nueng. Esta iniciativa se basa en el acondicionamiento de la aldea, la preservación de las tradiciones y la capacitación de los habitantes para recibir a los visitantes. Asimismo, busca otorgar al pueblo Jrai un papel central en la conservación de su patrimonio cultural.

Según Trinh Van Sang, presidente del Comité Popular de la comuna de Bien Ho, la región cuenta con numerosos parajes naturales, como el lago Bien Ho, el volcán Chu Dang Ya, plantaciones de té y hileras de pinos centenarios. Además, conserva las tradiciones culturales de los Jrai, manifestadas a través de los gongs, las danzas Xoang y las festividades tradicionales.

Se espera que el desarrollo del turismo comunitario en Ia Nueng permita a los visitantes conocer su estilo de vida, su gastronomía y sus oficios tradicionales. Tras la ceremonia de apertura, numerosos visitantes recorrieron los puestos OCOP, degustaron especialidades locales y descubrieron el volcán Chu Dang Ya. En esta época, las flores de girasol mexicano cubren las laderas de las montañas con su color amarillo, realzando el atractivo turístico del lugar.

El festival se celebra del 30 de octubre al 8 de noviembre en la zona de Pleiku, la comuna de Bien Ho y varias localidades vecinas.

Este año, Gia Lai se ha fijado el objetivo de recibir a 15 millones de visitantes y generar 35 billones de dongs (alrededor de 1,36 mil millones de dólares) en ingresos turísticos. La provincia también pretende promover vuelos internacionales no regulares al aeropuerto de Phu Cat, desarrollar nuevos productos turísticos y fortalecer los vínculos entre el turismo de costa, el de las tierras altas y el de las zonas fronterizas./.

VNA
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