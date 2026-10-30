Gia Lai busca nuevos motores de crecimiento para mercado inmobiliario turístico

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai necesita promover la conexión entre los destinos costeros y las tierras altas, el desarrollo coordinado de las infraestructuras y el perfeccionamiento del marco jurídico para atraer inversiones en el mercado inmobiliario turístico.



Así coincidieron expertos y gestores empresariales durante el seminario titulado “El inmobiliario turístico en un nuevo ciclo: del marco jurídico al valor de explotación”, celebrado hoy en Gia Lai.



En su intervención, Nguyen Thi Hong Nga, redactora jefa del periódico Xay dung, afirmó que el inmobiliario turístico y vacacional tiene un gran potencial, al estar vinculado al turismo, los servicios y las infraestructuras de transporte.



Gracias a la conexión entre la costa de Quy Nhon y las tierras altas de Pleiku, así como a los planes de mejora de las infraestructuras de transporte, Gia Lai cuenta con numerosas oportunidades para atraer inversiones en turismo y complejos vacacionales.



No obstante, opinó, el desarrollo debe ajustarse a la planificación, la demanda del mercado y la capacidad real de explotación.



Según Le Dang Tuan, subdirector del Departamento provincial de Construcción, el inmobiliario vacacional ha contribuido al desarrollo de las infraestructuras, la creación de empleo y la transformación del paisaje urbano.



Sin embargo, señaló que algunos proyectos todavía se guían por las expectativas de revalorización, presentan infraestructuras poco integradas y afrontan obstáculos jurídicos y problemas de gestión y operación.



En el caso de los apartamentos turísticos (condotel), las deficiencias relacionadas con los gastos de servicios, el mantenimiento, la seguridad y la delimitación de derechos y beneficios pueden dar lugar a disputas, agregó.



Expertos intercambian en la cita. (Foto: VNA)



Dang Tuan propuso tres cambios fundamentales: pasar de las expectativas de revalorización a la eficiencia de explotación; de los proyectos aislados a un ecosistema turístico integrado; y de la explotación de los recursos naturales a la creación de valor vinculada a la conservación de la naturaleza y la cultura local. La eficiencia operativa y el valor económico y social deben convertirse en los principales indicadores para evaluar el desarrollo del mercado.



Sobre las perspectivas de desarrollo inmobiliario turístico de Gia Lai, el doctor Tran Du Lich, exdiputado de la Asamblea Nacional y miembro del Grupo Consultivo Económico del Primer Ministro, consideró que la localidad dispone de numerosas ventajas en el sector, pero necesita inversiones coordinadas en infraestructuras, productos turísticos, empresas y mercados.



A su juicio, el inmobiliario turístico debe concebirse como parte integrante del ecosistema turístico. El valor de los activos no depende únicamente de su ubicación o de las expectativas de revalorización del suelo, sino también del atractivo del destino y de la capacidad de gestión y operación. Cuando el ecosistema turístico no está suficientemente desarrollado, los proyectos inmobiliarios difícilmente pueden generar un valor real.



En materia jurídica, propuso aclarar los derechos de propiedad sobre los activos, los derechos de uso del suelo y los de explotación correspondientes a cada modalidad de proyecto. La titularidad de los activos debe definirse en consonancia con el plazo de uso del suelo del proyecto, a fin de proteger los intereses de los inversores y reforzar la confianza en el mercado.



Durante el panel de debate sobre los inmuebles turísticos, los participantes analizaron cómo armonizar los derechos de explotación de los propietarios con la necesidad de garantizar una operación integrada de los proyectos.



Las intervenciones destacaron tres factores determinantes del valor del inmobiliario turístico: un marco jurídico transparente, el atractivo y la conectividad del destino, y la capacidad de gestión y explotación.



Para Gia Lai, el desarrollo del inmobiliario turístico representa una oportunidad para atraer inversiones, ampliar su espacio económico y aprovechar las ventajas de sus zonas costeras y de tierras altas, con el fin de crear productos turísticos distintivos y competitivos.



Se espera que las propuestas formuladas en el seminario contribuyan a perfeccionar las políticas e impulsar un mercado más transparente, orientado al valor real y sostenible durante el período 2026-2030./.