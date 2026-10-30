Turismo

Gia Lai busca nuevos motores de crecimiento para mercado inmobiliario turístico

Gia Lai busca impulsar el mercado inmobiliario turístico mediante la conexión entre sus destinos costeros y las tierras altas, la mejora de las infraestructuras y un marco jurídico transparente que favorezca las inversiones y garantice un desarrollo sostenible.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai necesita promover la conexión entre los destinos costeros y las tierras altas, el desarrollo coordinado de las infraestructuras y el perfeccionamiento del marco jurídico para atraer inversiones en el mercado inmobiliario turístico.

Así coincidieron expertos y gestores empresariales durante el seminario titulado “El inmobiliario turístico en un nuevo ciclo: del marco jurídico al valor de explotación”, celebrado hoy en Gia Lai.

En su intervención, Nguyen Thi Hong Nga, redactora jefa del periódico Xay dung, afirmó que el inmobiliario turístico y vacacional tiene un gran potencial, al estar vinculado al turismo, los servicios y las infraestructuras de transporte.

Gracias a la conexión entre la costa de Quy Nhon y las tierras altas de Pleiku, así como a los planes de mejora de las infraestructuras de transporte, Gia Lai cuenta con numerosas oportunidades para atraer inversiones en turismo y complejos vacacionales.

No obstante, opinó, el desarrollo debe ajustarse a la planificación, la demanda del mercado y la capacidad real de explotación.

Según Le Dang Tuan, subdirector del Departamento provincial de Construcción, el inmobiliario vacacional ha contribuido al desarrollo de las infraestructuras, la creación de empleo y la transformación del paisaje urbano.

Sin embargo, señaló que algunos proyectos todavía se guían por las expectativas de revalorización, presentan infraestructuras poco integradas y afrontan obstáculos jurídicos y problemas de gestión y operación.

En el caso de los apartamentos turísticos (condotel), las deficiencias relacionadas con los gastos de servicios, el mantenimiento, la seguridad y la delimitación de derechos y beneficios pueden dar lugar a disputas, agregó.

vnanet_potal-gia-lai-tim-huong-phat-trien-bat-dong-san-du-lich-theo-chieu-sau-ben-vung-9121845.jpg
Expertos intercambian en la cita. (Foto: VNA)


Dang Tuan propuso tres cambios fundamentales: pasar de las expectativas de revalorización a la eficiencia de explotación; de los proyectos aislados a un ecosistema turístico integrado; y de la explotación de los recursos naturales a la creación de valor vinculada a la conservación de la naturaleza y la cultura local. La eficiencia operativa y el valor económico y social deben convertirse en los principales indicadores para evaluar el desarrollo del mercado.

Sobre las perspectivas de desarrollo inmobiliario turístico de Gia Lai, el doctor Tran Du Lich, exdiputado de la Asamblea Nacional y miembro del Grupo Consultivo Económico del Primer Ministro, consideró que la localidad dispone de numerosas ventajas en el sector, pero necesita inversiones coordinadas en infraestructuras, productos turísticos, empresas y mercados.

A su juicio, el inmobiliario turístico debe concebirse como parte integrante del ecosistema turístico. El valor de los activos no depende únicamente de su ubicación o de las expectativas de revalorización del suelo, sino también del atractivo del destino y de la capacidad de gestión y operación. Cuando el ecosistema turístico no está suficientemente desarrollado, los proyectos inmobiliarios difícilmente pueden generar un valor real.

En materia jurídica, propuso aclarar los derechos de propiedad sobre los activos, los derechos de uso del suelo y los de explotación correspondientes a cada modalidad de proyecto. La titularidad de los activos debe definirse en consonancia con el plazo de uso del suelo del proyecto, a fin de proteger los intereses de los inversores y reforzar la confianza en el mercado.

Durante el panel de debate sobre los inmuebles turísticos, los participantes analizaron cómo armonizar los derechos de explotación de los propietarios con la necesidad de garantizar una operación integrada de los proyectos.

Las intervenciones destacaron tres factores determinantes del valor del inmobiliario turístico: un marco jurídico transparente, el atractivo y la conectividad del destino, y la capacidad de gestión y explotación.

Para Gia Lai, el desarrollo del inmobiliario turístico representa una oportunidad para atraer inversiones, ampliar su espacio económico y aprovechar las ventajas de sus zonas costeras y de tierras altas, con el fin de crear productos turísticos distintivos y competitivos.

Se espera que las propuestas formuladas en el seminario contribuyan a perfeccionar las políticas e impulsar un mercado más transparente, orientado al valor real y sostenible durante el período 2026-2030./.

VNA
#Gia Lai #mercado inmobiliario turístico #Nueva era
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

El presidente del Comité Popular de Thai Nguyen, Nguyen The Manh, conversa con los cónyuges de embajadores y jefes de misiones diplomáticas extranjeras en Vietnam a bordo del tren. (Foto: VNA)

Inauguran tren patrimonial entre Hanoi y Thai Nguyen

La provincia vietnamita de Thai Nguyen inauguró el Tren Patrimonial Hanoi-Thai Nguyen, una nueva oferta de turismo ferroviario que conecta la capital con destinos culturales y naturales de la región y promueve la cultura del té con motivo del Festival Internacional del Té 2026.

Seguridad refuerza atractivo de Vietnam como destino turístico internacional

Seguridad refuerza atractivo de Vietnam como destino turístico internacional

En medio de la incertidumbre mundial, la seguridad cobra cada vez mayor importancia para los viajeros y Vietnam ocupó el noveno puesto en el indicador de Seguridad y Protección del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial en 2026, una mejora de 18 posiciones respecto a 2024.

Desarrollo portuario: palanca para impulsar las finanzas marítimas de Vietnam

Desarrollo portuario: palanca para impulsar las finanzas marítimas de Vietnam

Gracias a su ubicación estratégica, Vietnam se está consolidando como un eslabón importante de la economía del transporte marítimo y de las cadenas logísticas mundiales. Sin embargo, el país todavía no aprovecha plenamente el mayor valor añadido de este sector, especialmente en el ámbito de las finanzas marítimas.

Xa Phin, la aldea vietnamita de los techos cubiertos de musgo

Xa Phin, la aldea vietnamita de los techos cubiertos de musgo

La aldea de Xa Phin, en la comuna de Thanh Thuy, provincia de Tuyen Quang, al noreste de Vietnam, se encuentra a los pies de la cordillera de Tay Con Linh y destaca por sus tradicionales casas sobre pilotes del pueblo Dao, cuyos techos de hojas de palma están cubiertos de musgo verde que se funde con el exuberante paisaje montañoso.

Las condiciones de viento estables durante todo el año convierten a Mui Ne (Lam Dong) en un «paraíso» para los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam apuesta por turismo marítimo de mayor valor y calidad

El turismo marítimo de Vietnam debe pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a una economía de experiencias de alto nivel, aprovechando el valor añadido, la identidad cultural y la sostenibilidad como ventajas competitivas.

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

El desarrollo de recorridos en el sitio arqueológico de la cueva Boi, ubicado en la Zona de Turismo Cultural de Thung Ui, barrio de Tay Hoa Lu, constituye una forma de promover el patrimonio a través del turismo, diversificar las experiencias y acercar la historia de la antigua región capitalina a los visitantes.