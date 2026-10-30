Vicepremier de Vietnam pide estudiar creación de bolsa de productos agrícolas y acuícolas

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, instó hoy a equilibrar la oferta y la demanda, fortalecer los vínculos comerciales en el sector agrícola y estudiar la creación de una bolsa de productos agrícolas y acuícolas para aumentar la transparencia del mercado y evitar que los agricultores sufran pérdidas cuando las cosechas son abundantes.



Así lo señaló durante una reunión sobre la situación de la producción, comercialización y exportación e importación de productos agroforestales y acuícolas, celebrada este viernes en Hanoi.



Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Vo Van Hung, en los primeros diez meses de 2026, el valor de las exportaciones de productos agroforestales y acuícolas se estimó en 62,89 mil millones de dólares, un aumento interanual del 7,8%. Las importaciones alcanzaron los 44,28 mil millones de dólares, un 9,2% más, mientras que el sector registró un superávit comercial de unos 18,6 mil millones de dólares, un incremento del 4,7%. Se prevé que el sector agrícola crezca alrededor del 4% en el conjunto del año.



No obstante, la producción y la comercialización siguen afrontando numerosas dificultades. La superficie dedicada al cultivo de arroz de la cosecha otoño-invierno se situó en unas 615.000 hectáreas, un 12% menos, lo que podría afectar al suministro a finales de año en el delta del río Mekong. Algunos productos, como cerdo en pie, aves de corral y azúcar, soportan presiones debido a la abundancia de la oferta y a una recuperación desigual del poder adquisitivo.



Los mercados de exportación presentan una elevada concentración, mientras que los precios de numerosos productos han disminuido. En los primeros diez meses, el volumen de café exportado aumentó un 18,1%, pero su valor cayó un 5,4%. Las exportaciones de arroz disminuyeron un 5,7% en volumen y un 10,8% en valor; mientras que las de caucho bajaron un 15,5% y un 1,1%, respectivamente.



Además, los vínculos entre la producción, la compra, el procesamiento y la distribución siguen siendo débiles. La producción está dispersa y los contratos de adquisición de productos agrícolas carecen de estabilidad. Los sistemas de almacenamiento frigorífico, logística y procesamiento avanzado aún no satisfacen las necesidades del sector.



Al concluir la reunión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung valoró los resultados alcanzados por el sector agrícola durante los primeros diez meses del año. Se prevé que el crecimiento anual alcance al menos el 4% y que el valor de las exportaciones agrícolas supere los 74 mil millones de dólares.



El viceprimer ministro Ho Quoc Dung interviene en la cita. (Foto: VNA)



El viceprimer ministro pidió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordinar con el de Industria y Comercio para vigilar de cerca la producción, la cosecha, el procesamiento y la comercialización; equilibrar proactivamente la oferta y la demanda, pronosticar los volúmenes de producción y orientar a los productores para que cumplan los estándares técnicos.



También instó a acelerar la planificación de las zonas de cultivo y cría, impulsar la digitalización de los datos y reforzar el control de la trazabilidad, con el fin de prevenir el fraude relacionado con los códigos de identificación y el origen de los productos, así como garantizar la inocuidad alimentaria.



Encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente estudiar un proyecto para establecer una bolsa de productos agrícolas y acuícolas, destinada a facilitar las conexiones comerciales, aumentar la transparencia del mercado y resolver el problema de las pérdidas que sufren los agricultores cuando las cosechas son abundantes.



A largo plazo, destacó la necesidad de impulsar la innovación, mejorar la productividad y la calidad, garantizar el dominio de las fuentes de semillas y reproductores, y vincular la investigación científica con las necesidades reales de la producción.



Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio debe establecer las coordinaciones necesarias para garantizar el suministro de bienes esenciales durante el Año Nuevo Lunar, aplicar medidas de estabilización del mercado, facilitar la comercialización y combatir el fraude comercial.



El viceprimer ministro también pidió simplificar los procedimientos administrativos y aduaneros, acelerar la digitalización, aplicar una gestión basada en el riesgo e intensificar las inspecciones de los productos agrícolas para prevenir el contrabando y el fraude comercial./.