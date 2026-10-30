Provincia norteña de Hung Yen recibe nuevo proyecto industrial de alta tecnología de Dinamarca

Hung Yen, Vietnam (VNA) - La planta textil Spectre 2 Hung Yen, perteneciente al grupo danés Spectre, fue inaugurada hoy en el parque industrial Song Tra, en la provincia vietnamita de Hung Yen.

A la ceremonia asistieron la embajadora de Dinamarca en Vietnam, Lina Gandløse Hansen; el secretario del Comité provincial del Partido, Pham Quang Ngoc; representantes de Spectre, autoridades locales y empresas de la provincia.

Se trata de la cuarta fábrica de Spectre en Vietnam y la segunda en Hung Yen. La instalación aplica tecnologías avanzadas, prioriza el uso eficiente de la energía y presta especial atención a la protección del medio ambiente. Cuenta con la certificación LEED Gold, uno de los principales estándares internacionales para edificios sostenibles y energéticamente eficientes.

Gracias al uso de energía solar y a su diseño moderno, se prevé que la planta reduzca unas 1.600 toneladas de emisiones de CO₂ al año en comparación con instalaciones convencionales de tamaño similar.

En su intervención, la embajadora Lina Gandløse Hansen valoró la continuidad de las inversiones de Spectre en Vietnam, que refleja el potencial de cooperación entre ambos países. La inauguración coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales y tiene lugar después de que Vietnam y Dinamarca elevaran sus vínculos al nivel de asociación estratégica integral, durante la visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam.

La diplomática expresó su confianza en que Hung Yen, gracias a su ubicación estratégica y potencial de desarrollo, seguirá atrayendo inversiones, incluidas las procedentes de Dinamarca. Afirmó que la embajada continuará apoyando a las empresas danesas que operan en Vietnam, especialmente en Hung Yen, y colaborará con sus socios vietnamitas para mejorar el entorno empresarial y ampliar las oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Quang Hoa, informó que actualmente hay dos proyectos de inversores daneses en Hung Yen, con un capital registrado total de 19,3 millones de dólares. Entre ellos figura Spectre 2 Hung Yen, que ocupa cinco hectáreas en el parque industrial Song Tra y cuenta con una inversión de 18,5 millones de dólares.

El proyecto se propone fabricar prendas de vestir de alta tecnología, con una capacidad de 3,5 millones de unidades anuales, y alquilar unos 9.400 metros cuadrados de instalaciones industriales y oficinas.

Una vez que alcance un funcionamiento estable, se estima que generará ingresos anuales de unos 31 millones de dólares, creará alrededor de 2.000 empleos y aportará más de 3,9 millones de dólares al presupuesto estatal.

Las manos de obra en la planta (Foto: VNA)

Según Le Quang Hoa, el proyecto contribuirá al desarrollo industrial de la provincia, la creación de empleo local y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación inversora entre Vietnam y Dinamarca.

Al referirse al plan de desarrollo provincial para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, recientemente anunciado, el funcionario subrayó que Hung Yen busca establecer mecanismos y políticas coordinados y optimizados, así como desarrollar infraestructuras sociales, viviendas, servicios sanitarios y educativos. La provincia se compromete a ofrecer un entorno favorable para la inversión, la producción y los negocios, y atender oportunamente las dificultades de empresas e inversores.

Jesper Klausen, copropietario y director de Desarrollo Empresarial de Spectre, señaló que el grupo cuenta con casi 80 años de experiencia en la industria textil, incluidos 37 años especializados en prendas funcionales y ropa deportiva para actividades al aire libre. La empresa se centra en productos de alta calidad y soluciones innovadoras para responder a las necesidades de sus clientes.

Desde la apertura de su primera instalación de producción en Vietnam en 2010, Spectre ha ampliado continuamente sus operaciones. Actualmente cuenta con cerca de 6.000 empleados en cuatro fábricas ubicadas en Ninh Bình, An Giang y Hung Yen, con una inversión total superior a 60 millones de dólares./.