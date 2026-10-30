Comercio electrónico abre nuevas vías para exportaciones vietnamitas

Hanoi (VNA) - El comercio electrónico transfronterizo está abriendo nuevas vías para las exportaciones vietnamitas, al permitir a las empresas acortar distancias con los consumidores internacionales, ampliar sus mercados y construir gradualmente sus marcas en el entorno digital.



Sin embargo, las oportunidades de llevar los productos vietnamitas al mercado mundial no dependen únicamente de su presencia en las plataformas de comercio electrónico, sino también de la capacidad de las empresas para organizar sus actividades comerciales, la calidad de las mercancías, el cumplimiento de los estándares de los mercados de destino y la coordinación de todo el ecosistema de apoyo.



Desde las orientaciones del Ministerio de Industria y Comercio hasta los programas de apoyo a las empresas para el período 2026-2030, el reto consiste en transformar la exportación en línea, hasta ahora un canal de venta con gran potencial, en una capacidad de negocios sustancial que genere valor a largo plazo para los productos vietnamitas.



Según Lai Viet Anh, subjefa del Departamento de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio, el comercio electrónico transfronterizo se está convirtiendo en un componente clave de la nueva infraestructura para el trasiego mercantil y en un motor de las actividades de compraventa.



La agilidad, el dinamismo y la capacidad de adaptación de la comunidad empresarial vietnamita han permitido obtener resultados positivos en los últimos años, evaluó.



En particular, las exportaciones en línea permiten a los productos de marca vietnamita superar las barreras geográficas y llegar directamente a los consumidores de todo el mundo.



Sin embargo, las ventas al exterior a través del comercio electrónico no consiste simplemente en publicar productos en una plataforma de venta. Las empresas deben cumplir simultáneamente requisitos relacionados con los mercados, los estándares, las marcas, los contenidos digitales, los pagos, la logística, los seguros, la atención al cliente, los datos y las normativas legales tanto de Vietnam como de los países importadores.



Lai Viet Anh señaló que el Plan Maestro para el Desarrollo del Comercio Electrónico Nacional en el período 2026-2030 establece las orientaciones para impulsar un comercio electrónico moderno y sostenible, elevar la competitividad y promover la comercialización de productos vietnamitas a través de este canal.



Para que el comercio electrónico transfronterizo se convierta en un nuevo motor de las exportaciones, Vietnam necesita desarrollar un ecosistema de exportación digital en el que cada entidad actúe como un eslabón fundamental, explicó.



A su vez, Tran Thuy Tien, de la Oficina de Comercio Electrónico Transfronterizo de dicho Departamento, subrayó que esta modalidad está abriendo un nuevo canal de exportación, especialmente adecuado para las pequeñas y medianas empresas (pymes).



El comercio electrónico transfronterizo constituye una segunda vía que complementa el canal de exportación en línea y ofrece un gran potencial, especialmente para las pymes, argumentó.



Vietnam cuenta actualmente con 18 acuerdos de libre comercio que abarcan más de 65 mercados. De acuerdo con la funcionaria, junto con la capacidad de producción y procesamiento y la diversificada estructura de las exportaciones, estas ventajas ofrecen a las empresas condiciones favorables para ampliar sus ventas en línea a través de las fronteras.



En particular, las ventas mediante el comercio electrónico transfronterizo representaron apenas alrededor del 0,48% del valor total de las exportaciones vietnamitas en 2025. Esta proporción todavía modesta no solo refleja las limitaciones existentes, sino que también pone de manifiesto un amplio margen de crecimiento.



El espacio de mercado solo podrá traducirse en un aumento del valor de las exportaciones si las empresas cuentan con capacidades suficientes y el respaldo de un ecosistema integral y sincronizado.



El Departamento de Comercio Electrónico está implementando medidas para impulsar las exportaciones en línea, en consonancia con el Plan Maestro para el Desarrollo del Comercio Electrónico Nacional en el período 2026-2030 y el borrador del Proyecto de promoción de las exportaciones mediante el comercio electrónico transfronterizo. Los programas de apoyo se desplegarán en distintos niveles, desde la difusión de conocimientos y la sensibilización sobre esta modalidad comercial hasta el asesoramiento especializado, adaptado a cada empresa, producto y mercado.



Para que el comercio electrónico transfronterizo se convierta realmente en un motor de las exportaciones, la iniciativa de las empresas debe ir acompañada de políticas de apoyo y de una infraestructura operativa adecuada.



Esta es también la orientación establecida por el Ministerio de Industria y Comercio a través del Plan Maestro para el Desarrollo del Comercio Electrónico Nacional para el período 2026-2030 y el Programa de expansión hacia mercados internacionales "Vietnam Go Global", que se ejecutará durante la misma etapa./.

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