Aeropuerto de Long Thanh prevé iniciar operaciones comerciales antes de finalizar el año

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) informó hoy que el Aeropuerto Internacional de Long Thanh, ubicada en la ciudad vietnamita de Dong Nai, comenzará a operar comercialmente a partir de las 00:00 horas del 24 de diciembre de 2026.



Para garantizar una preparación coordinada, fluida y segura, ACV solicitó a las autoridades de Dong Nai que orienten a los organismos y entidades pertinentes a colaborar y prestar apoyo en las tareas correspondientes a sus competencias.



Según la ACV, en la fase inicial el aeropuerto podrá operar un máximo de 366 vuelos semanales, incluidos 322 nacionales y 44 internacionales. Las aerolíneas vietnamitas incorporarán gradualmente sus operaciones.

Interior de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Long Thanh. (Foto: VNA)

Vietnam Airlines prevé cubrir la ruta Long Thanh-Hanoi y algunas conexiones internacionales, mientras que Vietjet Air planea ofrecer vuelos nacionales que enlacen el aeropuerto con los principales centros económicos y turísticos del país.



Las autoridades, los operadores aeroportuarios y las compañías aéreas están coordinando la distribución de vuelos y la organización de las operaciones, teniendo en cuenta los parámetros de asignación de franjas horarias (slots) y los planes de explotación de los aeropuertos de Long Thanh y Tan Son Nhat.



El proceso también debe ajustarse a las normas, los acuerdos internacionales de aviación y las condiciones operativas reales. Varias aerolíneas internacionales han manifestado asimismo su interés y respaldo a las operaciones en Long Thanh.



Para garantizar un funcionamiento seguro, fluido y eficiente desde el primer día, las autoridades, el inversor y las entidades pertinentes están aplicando medidas coordinadas. A corto plazo, se concentran en movilizar recursos para concluir las obras pendientes, acelerar las inspecciones y la aceptación de las instalaciones, completar los procedimientos legales y obtener las licencias sectoriales necesarias.



También se está desplegando de forma integral el programa de preparación y puesta en marcha operativa (ORAT), con distintos escenarios de explotación real para evaluar la disponibilidad de infraestructuras, equipos, procedimientos y personal.



Las inspecciones y la corrección de los problemas detectados durante las pruebas se llevan a cabo de manera continua, con el fin de garantizar la estabilidad de todos los sistemas antes de la apertura oficial.



A largo plazo, el aeropuerto aumentará progresivamente su capacidad en función de la demanda del mercado y de la estrategia de desarrollo del sector de la aviación vietnamita. Asimismo, se completará el ecosistema de servicios aeroportuarios y no aeroportuarios conforme a estándares internacionales y se impulsarán proyectos de infraestructura de transporte regional para mejorar la conectividad.



De acuerdo con ACV, el componente 3 del proyecto, que comprende las obras esenciales del aeropuerto, incluye 16 paquetes principales de construcción. A mediados de octubre, el volumen de ejecución acumulado equivalía aproximadamente al 86% del valor contractual de las obras. Cuatro paquetes ya habían concluido, mientras que los otros 12 seguían en ejecución. Algunos de ellos, como las dos pistas de aterrizaje y despegue, el sistema de suministro de combustible y la plataforma de estacionamiento de aeronaves frente a la terminal de pasajeros, habían alcanzado casi el 100% de ejecución.



Entre los proyectos que se encuentran en la ruta crítica del calendario figuran cuatro grandes paquetes de elevada complejidad técnica: la terminal de pasajeros, el sistema vial interno y las infraestructuras técnicas, la terminal de carga número 1 y sus instalaciones auxiliares, y el estacionamiento de vehículos. Las unidades ejecutoras continúan movilizando recursos, intensificando los trabajos y acelerando los acabados para cumplir el calendario previsto de puesta en funcionamiento./