Concurso fotográfico resalta la cultura y la soberanía de las fronteras de Vietnam

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La cuarta edición del concurso y exposición nacional de fotografía artística “Orgullo de las fronteras de la Patria” 2026 concluyó la noche del 30 de octubre con una ceremonia de entrega de premios celebrada en el Palacio de Planificación, Ferias y Exposiciones de la provincia de Quang Ninh.



El certamen fue organizado por la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en coordinación con los organismos pertinentes.



En el acto, Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de dicha Comisión, afirmó que unas fronteras pacíficas, estables y prósperas constituyen la primera línea de defensa para garantizar el desarrollo nacional en la nueva etapa.



Subrayó que la defensa de la Patria no depende únicamente de las armas de los soldados, sino también de la cohesión de la población y del poder blando de la cultura. En este sentido, consideró que las fotografías participantes son “hitos de confianza” que reflejan el amor, el orgullo y la responsabilidad de los vietnamitas hacia cada palmo del territorio nacional.



Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Para ampliar el impacto del concurso, instó a las organizaciones del Partido, las autoridades locales y los ministerios y sectores a organizar exposiciones itinerantes en comunidades, centros educativos y unidades de las fuerzas armadas, así como utilizar las obras para educar a las nuevas generaciones y promover campamentos creativos en las zonas fronterizas.



También propuso acelerar la digitalización de la exposición, publicar libros fotográficos electrónicos en varios idiomas y convertir gradualmente el certamen en una marca cultural nacional, además de crear un archivo fotográfico de alta calidad sobre las fronteras del país.



En sus cuatro ediciones, el concurso ha ampliado su escala y calidad. La edición de 2026 recibió cerca de 16.000 obras de 4.221 autores de las 34 provincias y ciudades del país, más de cinco veces el número registrado en la primera convocatoria. Entre los participantes figuran fotógrafos profesionales, funcionarios, soldados, docentes y estudiantes, cuyas obras ofrecen distintas perspectivas sobre las fronteras nacionales.



Durante la ceremonia se entregaron 21 premios en las categorías de fotografía individual y serie fotográfica. Trieu Van Lich, de Cao Bang, obtuvo el primer premio en la primera categoría con la obra «Ba Quang: un majestuoso rincón fronterizo», mientras que Giang Son Dong, de Hai Phong, ganó el máximo galardón en la categoría de series por «Amar cada palmo de tierra fronteriza».



Entrega de los primeros premios en las categorías de fotografía individual y serie fotográfica. (Foto: VNA)



Además, se concedieron cuatro segundos premios, cinco terceros premios y diez menciones honoríficas. Los 118 autores cuyas obras fueron seleccionadas para la exposición recibieron reconocimientos, mientras que siete colectivos fueron distinguidos por su contribución a la organización del certamen.



Giang Son Dong explicó que su serie ganadora documenta las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en la antigua zona de combate de Vi Xuyen, en respuesta a la campaña de 500 días y noches promovida por el Partido, el Estado y la población para intensificar estas tareas.



El fotógrafo dedicó casi dos meses al proyecto con el propósito de captar momentos auténticos y emotivos. Según afirmó, cada palmo de tierra fronteriza guarda la huella de la sangre y el sacrificio de las generaciones anteriores que lucharon por defender el territorio nacional.



La ceremonia concluyó con un programa artístico que incluyó los espectáculos «Confluencia de colores fronterizos», «La tierra y la gente de Quang Ninh» y «Ecos de las montañas», además de encuentros con los protagonistas de las fotografías.



Antes de la entrega de premios, dirigentes del Partido y del Estado, representantes de organismos centrales y autoridades locales, junto con otros invitados, visitaron la exposición de las obras más destacadas./.