Turismo

Viajeros vietnamitas priorizan experiencias auténticas

El primer Índice de Felicidad en los Viajes de Booking.com revela que el 99% de los viajeros vietnamitas asocia el turismo con emociones positivas y prioriza cada vez más el bienestar, las experiencias locales auténticas, la gastronomía y los momentos compartidos.

Según un informe de Booking.com basado en datos de búsqueda de alojamiento para viajes, Da Nang encabeza la lista de los 10 destinos nacionales más buscados por los turistas vietnamitas. (Foto: VNA)
Según un informe de Booking.com basado en datos de búsqueda de alojamiento para viajes, Da Nang encabeza la lista de los 10 destinos nacionales más buscados por los turistas vietnamitas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La plataforma de reservas Booking.com publicó su primer informe sobre el Índice de Felicidad en los Viajes (Travel Happiness Index), un estudio que analiza los factores emocionales, económicos y sociales que influyen en los hábitos turísticos en un contexto de creciente incertidumbre mundial.

Basado en una encuesta realizada a más de 10.000 personas de diez mercados de Asia-Pacífico, incluido Vietnam, el informe, publicado el 29 de octubre, examina los factores que hacen que un viaje sea memorable, agradable y satisfactorio para distintos grupos de viajeros.

El estudio analiza tanto los criterios considerados esenciales para el éxito de una estancia como las prioridades de los viajeros a la hora de tomar decisiones. Sus resultados muestran que, más allá de las experiencias en el destino, la sensación de seguridad, la facilidad de organización y la confianza también contribuyen a la felicidad asociada a los viajes.

Según Branavan Aruljothi, director de Booking.com en Vietnam, el 99% de los viajeros vietnamitas asocia los desplazamientos turísticos con emociones positivas. Para muchos, el disfrute comienza mucho antes de partir, desde el momento en que empiezan a imaginar y preparar su viaje.

Así, el 92% de los encuestados considera que tener un viaje previsto mejora su estado de ánimo. Para el 71%, la ilusión previa a la partida les ayuda a afrontar mejor el estrés cotidiano. La preparación también constituye una fuente de satisfacción: el 62% de los viajeros vietnamitas considera que organizar sus viajes es una actividad placentera.

Estas cifras reflejan la contribución del turismo al bienestar mental, el equilibrio emocional y la renovación personal.

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Branavan Aruljothi, director de Booking.com en Vietnam, comparte la información en un evento, el 29 de octubre. (Foto: hanoimoi.vn)


Sin embargo, viajar también implica ciertas dificultades. Alrededor del 22% de los viajeros vietnamitas afirma sentirse a veces cansado o incluso agotado debido a sus desplazamientos. Por otra parte, el 16% experimenta presión por intentar aprovechar al máximo el tiempo disponible. La sensación de inseguridad afecta igualmente al 16% de los encuestados, mientras que el 19% manifiesta preocupación.

Los viajeros buscan así conciliar su deseo de vivir experiencias enriquecedoras con sus expectativas personales, las dificultades logísticas y las condiciones reales del viaje. Disfrutar de una estancia sin contratiempos y con el menor estrés posible se ha vuelto tan importante como las experiencias en el destino.

El estudio también señala un cambio en la percepción del valor de los viajes entre los vietnamitas. La satisfacción ya no depende necesariamente de tener una agenda repleta o visitar numerosos lugares emblemáticos, sino que reside cada vez más en momentos sencillos. Contemplar paisajes naturales es una fuente de satisfacción para el 36% de los viajeros vietnamitas, seguido de degustar buena comida (28%) y compartir momentos especiales con sus acompañantes (24%).

Las relaciones humanas también ocupan un lugar importante, ya sea para estrechar los vínculos con familiares y amigos o para conocer a otras personas y descubrir nuevos lugares. En este sentido, el 68% de los viajeros vietnamitas considera que los viajes en familia son los más agradables.

Esta tendencia se refleja asimismo en la planificación de los desplazamientos. El 77% de los encuestados da prioridad a las experiencias gastronómicas locales y a otras actividades enriquecedoras. Al mismo tiempo, el 71% tiene en cuenta las ofertas promocionales a la hora de elegir las fechas de salida o el destino.

Esta forma de viajar de manera más reflexiva también se manifiesta en la elección del alojamiento. Así, el 32% de los viajeros vietnamitas opta por casas vacacionales, apartamentos u opciones de hospedaje singulares para reducir gastos. La misma proporción considera que este tipo de alojamiento les permite conocer el destino de una manera más auténtica y acercarse al estilo de vida local.

Para Branavan Aruljothi, viajar ya no se limita al descanso, sino que también representa una inversión en el bienestar mental, las relaciones humanas y el descubrimiento de experiencias enriquecedoras.

Señaló que los viajeros vietnamitas prestan cada vez más atención a la planificación de sus estancias, buscan activamente experiencias locales auténticas y procuran aprovechar al máximo cada desplazamiento. Su capacidad de adaptación también constituye una señal alentadora: ante los períodos de incertidumbre, la mayoría opta por mantener la flexibilidad para disfrutar plenamente de sus viajes./.

VNA
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