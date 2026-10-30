Máximo dirigente vietnamita propone prioridades de desarrollo de la provincia de Thai Nguyen

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) – Thai Nguyen debe desarrollar infraestructuras integradas, modernizar su gestión y mejorar la calidad de vida de la población para convertirse en un nuevo polo de crecimiento del país, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la conmemoración del 195.º aniversario de la fundación de la provincia.



La ceremonia, celebrada esta noche en la plaza Vo Nguyen Giap, incluyó la entrega de la Orden del Trabajo de primera clase y la inauguración del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026, bajo el lema “Epopeya de la región de los vientos de mil montañas: esencia del té vietnamita”.



En su discurso, el secretario del Comité provincial del Partido, Trinh Xuan Truong, recordó que Thai Nguyen se estableció el 4 de noviembre de 1831, durante el reinado del emperador Minh Mang. Tras 40 años de Renovación (Doi moi), la provincia ha consolidado su papel como centro industrial, educativo, sanitario, científico y tecnológico del Norte. La fusión administrativa le ha abierto un nuevo espacio de desarrollo y la perspectiva de convertirse, a largo plazo, en una ciudad bajo administración central.



Durante el acto, el secretario general y presidente To Lam entregó la Orden del Trabajo de primera clase al Comité del Partido, las autoridades y los distintos grupos étnicos de Thai Nguyen, en reconocimiento a sus logros en la atracción de inversiones y su contribución al desarrollo socioeconómico nacional.



El dirigente señaló que, de cara al bicentenario de la provincia en 2031 y a los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2045, Thai Nguyen debe basar su crecimiento en la productividad laboral, la ciencia y la tecnología, la innovación y la calidad de vida, reduciendo la dependencia de la mano de obra barata.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Foto: VNA)



Instó a fortalecer la capacidad de liderazgo del Comité provincial del Partido, mejorar los servicios públicos y garantizar el funcionamiento eficaz del modelo de gobierno local de dos niveles. También pidió superar los enfoques localistas derivados de las antiguas divisiones administrativas y coordinar los recursos en función de las necesidades generales.



En el ámbito económico, destacó la necesidad de elevar la autonomía industrial, atraer inversiones de calidad y fortalecer las empresas nacionales para que participen más profundamente en las cadenas de suministro.

Asimismo, llamó a vincular la formación y la investigación de la Universidad de Thai Nguyen con las necesidades empresariales, desarrollar las pequeñas y medianas empresas y aprovechar la cooperación internacional para formar recursos humanos e impulsar la innovación.

También pidió una planificación integrada de las zonas industriales, urbanas y ecológicas, con inversiones en infraestructura basadas en su eficiencia y capacidad para generar nuevos motores de crecimiento. La protección de los bosques de cabecera, la cuenca del río Cau y los ecosistemas de los lagos Ba Be y Nui Coc debe acompañar el desarrollo, junto con medidas para prevenir inundaciones, deslizamientos y la degradación ambiental.

En cuanto al té, el máximo dirigente instó a preservar los conocimientos tradicionales de cultivo y procesamiento, especialmente en Tan Cuong, aplicar avances científicos, proteger las indicaciones geográficas y combatir la falsificación del origen de los productos. El festival debe contribuir a ampliar los mercados, elevar el prestigio de la marca y mejorar los ingresos de los productores, además de acercar el té vietnamita a los jóvenes y al público internacional.

El mandatario subrayó que el crecimiento debe beneficiar a todos los habitantes, con mejores viviendas, escuelas, servicios sanitarios y oportunidades de empleo y formación profesional, especialmente en las zonas montañosas. También pidió garantizar el acceso a la educación de los niños desfavorecidos y medios de vida estables para las comunidades que protegen los bosques y preservan el patrimonio.

De cara a 2031, Thai Nguyen debe esforzarse por convertirse en una provincia con infraestructuras integradas, gestión moderna y una identidad cultural preservada, ofreciendo oportunidades de progreso a toda la población, afirmó.

Un espectáculo artístico en la ceremonia. (Fuente: VNA)



En esta ocasión, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, entregó a la provincia el certificado de inscripción de los “Conocimientos sobre el cultivo y procesamiento del té de Thai Nguyen” en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.



La ceremonia concluyó con un espectáculo artístico que inauguró el Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026 y rindió homenaje a la cultura del té y a la marca “El mejor té” de la localidad./.