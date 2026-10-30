Tribunal interroga a acusados por blanqueo de capitales en caso de Mr.Pips

Hanoi (VNA) - El juicio contra Pho Duc Nam (Mr. Pips) y sus cómplices continuó hoy en Vietnam con el interrogatorio de los acusados, entre ellos Nguyen Hoa Binh, conocido como Shark Binh, y varios de sus empleados, por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de capitales.



Hoa Binh declaró que fundó la empresa Ngan Luong en 2012. En 2018, había logrado convertirla en un grupo integrado por más de diez empresas y con inversiones en alrededor de 40 empresas emergentes del sector tecnológico.



Según explicó, en Ngan Luong estableció una política uniforme de protección al cliente para las operaciones con billeteras electrónicas. Cuando se recibía una reclamación, la empresa debía retener los fondos, bloquear la cuenta correspondiente y resolver exhaustivamente la queja del cliente. Si no conseguía hacerlo, tenía que devolverle el dinero.



Hoa Binh afirmó que el sistema de empresas de Duc Nam era un cliente importante, con un elevado volumen de transacciones, por lo que Ngan Luong le asignó personal específico para prestarle asistencia, sin consultarle previamente.



Posteriormente, ante el aumento de las reclamaciones, Ngan Luong se reunió con Nam, examinó los casos y le exigió que atendiera debidamente a los clientes. El propio Duc Nam había declarado anteriormente ante el tribunal que Ngan Luong era muy estricta en la gestión de las reclamaciones.



No obstante, Hoa Binh reconoció que, cuando la Policía envió documentos solicitando la verificación de cuentas vinculadas a las plataformas de negociación gestionadas por la empresa de Duc Nam, ordenó a sus empleados que le transmitieran esa información. Su objetivo era mantener y atender a un cliente importante, así como aumentar los ingresos de la empresa.



Ante el tribunal, Hoa Binh manifestó que comprendía su responsabilidad por haber dado instrucciones al personal de Ngan Luong y aceptó ser sancionado por el delito de blanqueo de capitales, tal como se le imputaba en el acta de acusación de la Fiscalía Popular.



Según el acta de acusación, en junio de 2020, Hoa Binh, Nguyen Thi Nam y Tran Thi Thanh Tam sabían que varias plataformas de negociación operadas por Mr. Pips, entre ellas GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX y ScopeMarket, estaban implicadas en actividades delictivas y eran objeto de una investigación policial.



Sin embargo, con el propósito de obtener beneficios de las comisiones por transacción, Hoa Binh ordenó a Nguyen Thi Nam y Thanh Tam que siguieran prestando servicios a las billeteras electrónicas de Ngan Luong utilizadas por dichas plataformas. Asimismo, les indicó que coordinaran con Mr. Pips y el personal de esas plataformas la falsificación de datos y el suministro a la Policía de información falsa sobre las billeteras y los historiales de transacciones, con el fin de obstaculizar la verificación de los flujos de dinero de las víctimas y del funcionamiento de las billeteras electrónicas de Ngan Luong.



Entre el 15 de junio de 2020 y el 23 de septiembre de 2022, un total de 232 víctimas transfirieron cerca de 319 mil millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) a cuentas de billeteras electrónicas de Ngan Luong. La Fiscalía consideró que las actuaciones de esos sujetos constituían el delito de blanqueo de capitales.



La Fiscalía Popular señaló que los acusados Pho Duc Thang y Le Thi Lieu, padres de Mr. Pips, utilizaron más de 146 mil millones de dongs procedentes de las actividades delictivas de su hijo, junto con otros 40 mil millones de dongs de sus propios fondos, para comprar dos apartamentos.



Entre el 11 de abril y el 10 de mayo de 2024, pese a conocer el origen del dinero, Le Thi Lieu recibió de su hijo y de Thang un total de 121 mil millones de dongs, de los cuales más de 80 mil millones procedían de actividades delictivas. Posteriormente, depositó el dinero en cuentas de ahorro en línea y renovó los depósitos en repetidas ocasiones.



Tras la detención de Duc Nam por parte de la Policía de Investigación de Hanoi, Lieu retiró los fondos, compró oro y dólares estadounidenses y los entregó a familiares para evitar que fueran detectados y confiscados.



Los mencionados individuos también fueron acusados del delito de blanqueo de capitales por su presunta participación en esta trama./.

VNA