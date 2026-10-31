Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)

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Dirigentes vietnamitas felicitan a las Islas Salomón por el 30.º aniversario de vínculos diplomáticos
Dirigentes de Vietnam felicitaron a sus homólogos de las Islas Salomón con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación económica y parlamentaria
Vietnam y Corea del Sur buscan ampliar su cooperación económica y fortalecer las inversiones en infraestructuras ferroviarias.
Líder vietnamita recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán
El líder vietnamita To Lam recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán para impulsar la Asociación Estratégica y ampliar la cooperación bilateral.
Embajador francés destaca el potencial de desarrollo de Vietnam
El embajador francés Didier Le Bret destaca el desarrollo de Vietnam y expone nuevas oportunidades de cooperación bilateral en educación, tecnología, energía, transporte y cultura.
Vietnam abre una nueva etapa de inversión para modernizar la carretera Ho Chi Minh
La Asamblea Nacional de Vietnam debate el cierre de la primera fase de inversión de la carretera Ho Chi Minh, cuya conexión total con dos carriles está prevista para el primer trimestre de 2027
Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, transmitió sus condolencias a la familia del exjefe de Gobierno japonés Fukuda Yasuo y destacó sus contribuciones a las relaciones bilaterales.
Vietnam y Argentina buscan profundizar su cooperación
Vietnam y Argentina buscan profundizar sus vínculos económicos y comerciales mediante un acuerdo preferencial entre Vietnam y el Mercosur.
Vietnam conmemora el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro al país
Vietnam y Cuba conmemoran el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro a Vietnam, un acontecimiento histórico que marcó los lazos de solidaridad y amistad entre ambos países.
Vietnam e Indonesia refuerzan vínculos y promueven cooperación bilateral
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Indonesia en Vietnam y las autoridades de Quang Ninh, celebró hoy el evento “Meet Indonesia 2026”, con el objetivo de fortalecer la conectividad e impulsar la cooperación bilateral.
Dirigente vietnamita rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo
Vietnam rinde homenaje al exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo, fallecido a los 90 años, y destaca sus importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.
Parlamento continúa debates sobre varias leyes y plan de desarrollo socioeconómico
Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron esta mañana los proyectos de ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) y sobre el Ejercicio de la Democracia a Nivel de Base (modificada), en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.
Actualidad: Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica
Vietnam y Polonia acordaron elevar sus nexos a nivel de asociación estratégica, en el marco de la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tursk, a Vietnam.
Máximo dirigente de Vietnam llama a las diputadas a reforzar su papel en el desarrollo nacional
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.
Presidente de la Asamblea Nacional de Laos realizará visita a Vietnam
El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Vietnam refuerza la revisión de expedientes sobre fosas comunes de mártires
Las autoridades están intensificando las labores de revisión de expedientes, verificación de información y localización de fosas comunes de mártires en el marco de una campaña de 500 días destinada a buscar, recuperar e identificar los restos de los caídos por la patria.
Laos destaca los lazos de amistad especial con Vietnam
Las relaciones especiales entre Laos y Vietnam constituyen un símbolo brillante del espíritu de solidaridad internacional proletaria y un modelo excepcional de lealtad y pureza en los nexos internacionales, poco común en la historia, destacó Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación.
Líder vietnamita urge reforzar el asesoramiento estratégico
Líder vietnamita pide al Consejo Teórico Central reforzar la investigación estratégica y científica de cara al XV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.
Vietnam y comunidad internacional piden el fin del bloqueo contra Cuba
Vietnam reiteró su llamamiento a poner fin inmediata, total e incondicionalmente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, incluidas las medidas de alcance extraterritorial, durante el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado los días 27 y 28 de octubre en Nueva York.
Estados Unidos celebra la adhesión de Vietnam a los Acuerdos de Artemis sobre exploración espacial
Vietnam se convierte en el signatario número 78 de los Acuerdos de Artemis y amplía su cooperación espacial y tecnológica con Estados Unidos.
Vietnam impulsa cooperación en defensa con socios internacionales
Vietnam aborda con Estados Unidos, Australia, Japón y Filipinas la cooperación militar, la seguridad marítima y la superación de las consecuencias de la guerra.