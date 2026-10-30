Vietnam abre una nueva etapa de inversión para modernizar la carretera Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la conclusión de la etapa de inversión destinada a conectar toda la carretera Ho Chi Minh con dos carriles, un paso que permitirá evaluar los resultados de esta fase y preparar una nueva etapa de modernización de la vía.



Durante la sesión plenaria del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, los diputados también analizaron la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico, el presupuesto estatal y el plan de inversión pública, así como el balance de la aplicación de la Resolución número 66/2013/QH13. El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, respondió a las cuestiones planteadas por los legisladores.



Garantizar la explotación segura de la carretera Ho Chi Minh



En el debate, la diputada Ly Anh Thu, de la provincia de An Giang, destacó el significado histórico y político de la carretera y pidió garantizar que los tramos pendientes se completen en condiciones de seguridad.



Según el informe del Gobierno que citó, el tramo Chon Thanh-Duc Hoa registra un avance del 97% y se prevé que concluya a finales de 2026. En Rach Soi-Ben Nhat y Go Quao-Vinh Thuan se espera completar 42 de los 55 kilómetros antes de finalizar este año; los 13 restantes estarían terminados en el primer trimestre de 2027.



La legisladora pidió cumplir ese calendario y reparar las secciones deterioradas para que puedan ponerse en servicio de forma segura antes del 30 de abril de 2027. También consideró que no debería darse por cumplido oficialmente el objetivo de las resoluciones de la Asamblea Nacional si para entonces la carretera no está conectada en su totalidad o no reúne las condiciones de seguridad.



En respuesta, el ministro Tran Hong Minh explicó que el cierre de la inversión en la carretera de dos carriles supone concluir la etapa prevista en las resoluciones número 38/2004/NQ-QH11 y 66/2013/QH13, cuyo objetivo era conectar todo el trazado, desde Pac Bo hasta Dat Mui. Esto no significa que el proyecto esté terminado, pues la carretera seguirá modernizándose para convertirse progresivamente en una autopista, conforme al Plan de la Red Vial para 2021-2030, con visión hasta 2050.



El ministro precisó que la Asamblea Nacional emitirá una resolución para cerrar la aplicación de ambas disposiciones, evaluar el cumplimiento del objetivo de conexión con dos carriles y dar paso a una nueva etapa de inversión. Aclaró que un proyecto sólo se considera concluido cuando las obras están terminadas, han sido recibidas y puestas en servicio, y se ha aprobado su liquidación financiera.



La carretera tiene una longitud total de 2.656,5 kilómetros, de los cuales se han completado 2.499. Se prevé alcanzar los 2.643 kilómetros a finales de diciembre de 2026 y terminar los 13 kilómetros restantes del tramo Go Quao-Vinh Thuan en el primer trimestre de 2027. La liquidación financiera de la primera fase concluyó en 2016, mientras que la segunda registra un avance del 89%.



Resolver las dificultades de los proyectos BOT



La diputada Nguyen Thi Thu Nguyet, de la provincia de Dak Lak, señaló los problemas de la estación de peaje situada entre los kilómetros 1738 y 1763 de la carretera Ho Chi Minh (kilómetro 1747 de la carretera nacional 14), gestionada por BOT Quang Duc.



Tras la apertura de la circunvalación occidental de Buon Ho, el tráfico por la estación cayó al 35-45% del volumen previsto inicialmente. Además, los residentes que utilizan la vía a diario todavía no disfrutan de las exenciones o reducciones de peaje prometidas. La legisladora pidió revisar la legalidad del proyecto, su plan financiero y la ubicación de la estación, y aplicar cuanto antes las medidas tarifarias para la población local.



Tran Hong Minh informó de que existen seis proyectos de construcción, operación y transferencia (BOT) en la carretera Ho Chi Minh, tres de ellos con riesgo de reducción de ingresos. Entre estos figura el tramo gestionado por BOT Quang Duc, cuya situación se debe a que la carretera discurre en paralelo a otras vías secundarias locales.



De conformidad con el Decreto número 122/2026/ND-CP, el Ministerio de Construcción coordinará con el inversor, el Comité Popular de Dak Lak y la Auditoría Estatal para determinar la pérdida de ingresos y aplicar mecanismos de apoyo y reparto de riesgos con cargo al presupuesto estatal, conforme a la normativa.



Ampliar la conectividad regional y ferroviaria



En respuesta a las propuestas de Ly Anh Thu sobre el puente Tan Chau-Hong Ngu y la autopista Ha Tien-Rach Gia-Bac Lieu, el ministro indicó que la gestión de la inversión directa en el puente, situado en la carretera nacional N1, ha sido delegada al Comité Popular de An Giang.



La autopista Ha Tien-Rach Gia-Bac Lieu (CT35), de 194 kilómetros y cuatro carriles, está prevista para antes de 2030. Su tramo Rach Gia-Ha Tien, de 98 kilómetros y con una inversión estimada en unos 2,13 mil millones de dólares, se encuentra en estudio para equilibrar los recursos necesarios.



Sobre los materiales para construir terraplenes en el delta del Mekong, el ministro precisó que la denominada arena marina procede en realidad de los tramos bajos de los ríos Tien y Hau y cumple las normas técnicas. Su coste, no obstante, aumenta por las distancias de transporte y el lavado necesario para eliminar la sal.



Respecto a la propuesta del diputado Ha Si Huan, de la provincia de Thai Nguyen, de estudiar una línea ferroviaria urbana entre Hanoi y Thai Nguyen y otras conexiones interregionales, Tran Hong Minh señaló que varias líneas nacionales, entre ellas Dong Anh-Quan Trieu, Kep-Luu Xa y Thai Nguyen-Tuyen Quang-Lao Cai, ya figuran en los planes de inversión y reparación para los períodos anterior y posterior a 2030.



La elaboración y ejecución del proyecto ferroviario urbano Hanoi-Thai Nguyen corresponden a las autoridades locales, siguiendo un modelo similar al aplicado en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA