Vietnam e Indonesia refuerzan vínculos y promueven cooperación bilateral

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Indonesia en Vietnam y las autoridades de Quang Ninh, celebró hoy el evento “Meet Indonesia 2026”, con el objetivo de fortalecer la conectividad e impulsar la cooperación bilateral.

En el evento, la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Thi Hoang Van, señaló que este encuentro contribuye a concretar el programa de acción para implementar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Indonesia para el período 2026-2030, mediante la definición de prioridades de cooperación, especialmente en sectores emergentes y estratégicos.

La celebración del evento en Quang Ninh, localidad que lideró el crecimiento económico nacional durante los primeros nueve meses de 2026, demuestra la determinación de ambas partes de hacer más sustancial su Asociación Estratégica Integral, ampliando la cooperación del nivel nacional al local y de las orientaciones políticas a los vínculos económicos y los intercambios entre los pueblos.

La funcionaria subrayó que la cooperación bilateral debe constituir un pilar estratégico de la política exterior de ambos países y estar estrechamente vinculada a sus respectivas estrategias de desarrollo, además de contribuir a fortalecer la resiliencia, solidaridad y centralidad de la ASEAN.

Asimismo, señaló que ambos países deben reforzar los motores tradicionales del crecimiento mediante la mejora de la conectividad de infraestructuras y la ampliación de los vínculos comerciales y de inversión.

También propuso estudiar la apertura de nuevas rutas aéreas directas, aumentar las frecuencias de vuelos entre los principales centros económicos y turísticos, facilitar el comercio y los pagos transfronterizos y eliminar las barreras al acceso a los mercados.

Abogó por pasar del simple intercambio de mercancías y la captación de inversiones a una cooperación más estrecha en materia de inversión, producción conjunta y fortalecimiento de los vínculos en las cadenas de suministro.

Destacó la necesidad de ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, semiconductores, innovación, inteligencia artificial y transición verde y energética, entre otros ámbitos, incluso mediante la creación de centros conjuntos de investigación y desarrollo.

Se debe impulsar la cooperación en educación, formación e intercambios entre los pueblos para crear redes duraderas de conocimiento entre las universidades y aprovechar el potencial de las industrias culturales, recomendó.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Le Van Anh, afirmó que la localidad desea convertir el potencial de cooperación en proyectos y resultados concretos. Entre sus prioridades figuran las asociaciones en los sectores de procesamiento y manufactura, alta tecnología, energías limpias, economía digital, desarrollo urbano inteligente, economía circular, industrias marítimas, puertos marítimos, logística y turismo.

Quang Ninh se comprometió a seguir mejorando su entorno de inversión y negocios, simplificar los procedimientos administrativos y brindar apoyo a los inversores indonesios de conformidad con la legislación vietnamita.

La conferencia incluyó dos sesiones de debate sobre comercio, inversión y conectividad de infraestructuras vinculadas a la transformación digital y la transición verde, así como sobre turismo sostenible y desarrollo de productos y servicios Halal.

Por su parte, Juragan Denny I. Zakno, representante de la Asociación Indonesia de Turismo Halal, señaló que Quang Ninh cuenta con un gran potencial para desarrollar este tipo de turismo, gracias a sus paisajes, infraestructuras y servicios, que podrían atraer a los visitantes indonesios. Asimismo, afirmó que explorará oportunidades de inversión con empresas turísticas y estudiará la posibilidad de atraer a más turistas de Indonesia a la localidad.

Indonesia fue el segundo mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN en 2025, con un intercambio mercantil bilateral de 17.200 millones de dólares. En los primeros ocho meses de 2026, esta cifra se acercó a los 13.000 millones de dólares.

En los primeros siete meses de 2026, la inversión registrada de Indonesia en Vietnam superó los 1,7 mil millones de dólares, lo que convirtió al país en el sexto mayor inversor extranjero en Vietnam. Por su parte, las empresas vietnamitas también han intensificado sus inversiones en Indonesia mediante varios proyectos destacados./.