Política

Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, transmitió sus condolencias a la familia del exjefe de Gobierno japonés Fukuda Yasuo y destacó sus contribuciones a las relaciones bilaterales.

El exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo (Foto: VNA)
El exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, transmitió un mensaje de condolencias a la familia del exjefe de Gobierno japonés Fukuda Yasuo, tras recibir la noticia de su fallecimiento, en nombre de los dirigentes del Partido y del Estado y del pueblo vietnamita.

En el mensaje, el premier Le Minh Hung expresó su más sentido pésame y destacó el aprecio de Vietnam por los sentimientos, el valioso apoyo y la contribución de Fukuda Yasuo al país y a su pueblo, así como al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón./.

VNA
#condolencias #Japón #Fukuda Yasuo
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