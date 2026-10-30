Vietnam expresa condolencias por el fallecimiento del exprimer ministro japonés Fukuda Yasuo

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, transmitió un mensaje de condolencias a la familia del exjefe de Gobierno japonés Fukuda Yasuo, tras recibir la noticia de su fallecimiento, en nombre de los dirigentes del Partido y del Estado y del pueblo vietnamita.
En el mensaje, el premier Le Minh Hung expresó su más sentido pésame y destacó el aprecio de Vietnam por los sentimientos, el valioso apoyo y la contribución de Fukuda Yasuo al país y a su pueblo, así como al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón./.
Vietnam expresa condolencias a España por accidente ferroviario
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid.