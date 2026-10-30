Vietnam y Argentina buscan profundizar su cooperación

Buenos Aires (VNA) – Vietnam y Argentina cuentan con un amplio potencial para fortalecer sus vínculos y ampliar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y comercial, afirmó la embajadora vietnamita en Argentina, Ngo Minh Nguyet.



La diplomática hizo estas declaraciones durante la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizada el 29 de octubre por la Embajada vietnamita en Buenos Aires.



Al acto asistieron representantes de la comunidad vietnamita residente en Argentina, del Partido Comunista de Uruguay y del Partido Comunista de Argentina, así como del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita (ICAV) y de la Embajada de Cuba.



Ngo Minh Nguyet señaló que la tradicional amistad y la Asociación Integral entre Vietnam y Argentina mantienen una evolución positiva y avanzan hacia una cooperación cada vez más profunda, eficaz y sustantiva.



Argentina continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Vietnam en América Latina, con una estructura de intercambio de bienes complementaria para las economías de ambos países.

La embajadora Ngo Minh Nguyet (cuarto desde la derecha) y representantes del Instituto Cultural Argentina-Vietnam (ICAV). Foto: VNA

La embajadora destacó que ambas partes trabajan activamente en las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Su conclusión permitiría establecer un marco jurídico más favorable, reducir las barreras comerciales y ampliar las oportunidades de cooperación económica, comercial y de inversión entre Vietnam, Argentina y los demás miembros del bloque.



Al referirse a la situación interna de Vietnam, la diplomática señaló que 2026 es un año de especial relevancia para el país, tras la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, que definió las orientaciones estratégicas para una nueva etapa de desarrollo. También destacó los esfuerzos por reorganizar y racionalizar el aparato estatal con el objetivo de mejorar su eficacia y capacidad de gestión.



Ngo Minh Nguyet resaltó los resultados positivos de la economía vietnamita, impulsada por sectores como la industria manufacturera, las tecnologías avanzadas, los servicios y el comercio exterior. Vietnam sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa, especialmente en ámbitos como los semiconductores, la inteligencia artificial, las energías renovables y la economía verde, añadió.



Asimismo, mencionó importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la autopista Norte-Sur y el aeropuerto internacional de Long Thanh, destinados a mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

La embajadora Ngo Minh Nguyet y numerosos invitados asistieron al evento, entre ellos amigos internacionales y vietnamitas residentes en Argentina. Foto: VNA

En materia de política exterior, la embajadora afirmó que Vietnam mantiene su compromiso con una integración internacional activa, integral y profunda, así como con el fortalecimiento de su papel como miembro activo y responsable de las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros foros multilaterales.



En este contexto, América Latina ocupa un lugar importante en la política exterior vietnamita, sustentada en los históricos vínculos de solidaridad y apoyo mutuo, señaló.



Por último, la diplomática reconoció los esfuerzos de la comunidad vietnamita en Argentina por integrarse en la sociedad local, respetar las leyes del país y preservar su identidad cultural y su lengua materna. Reafirmó que la Embajada continuará acompañando a sus compatriotas y protegiendo sus legítimos derechos e intereses, y expresó su deseo de que la comunidad siga fortaleciendo su unidad y su papel como puente de amistad entre ambos pueblos.



La celebración permitió a la comunidad vietnamita y a los amigos argentinos e internacionales recordar los 81 años de construcción, defensa y desarrollo de Vietnam, así como reafirmar los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países./.