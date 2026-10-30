Economía

Provincia de Lam Dong atrae 70 nuevos proyectos de inversión en diez meses

En los primeros diez meses de 2026, la provincia vietnamita de Lam Dong atrajo 70 nuevos proyectos de inversión, con un capital registrado total de 6,77 millones de dólares, lo que representó 18 proyectos más que en el mismo período del año anterior.

Parque industrial Phan Thiet II, distrito de Binh Thuan, Lam Dong. (Foto: VNA)
Parque industrial Phan Thiet II, distrito de Binh Thuan, Lam Dong. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - En los primeros diez meses de 2026, la provincia vietnamita de Lam Dong atrajo 70 nuevos proyectos de inversión, con un capital registrado total de 6,77 millones de dólares, lo que representó 18 proyectos más que en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el Comité Popular de Lam Dong, de los 70 nuevos proyectos de inversión, 10 corresponden a inversión extranjera directa (IED). En los parques industriales, la provincia atrajo 21 proyectos, incluidos cuatro de IED.

Además de los nuevos proyectos, otros 57 situados fuera de los parques industriales recibieron ajustes en sus políticas de inversión o certificados de registro de inversión, con un capital de más de 875 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos corresponden a los sectores de la minería y las energías renovables.

La producción industrial mantiene su tendencia al alza. En particular, la industria manufacturera y de procesamiento creció un 20,42%, mientras que la mayoría de los principales productos industriales de la provincia registraron resultados positivos.

En el sector comercial, las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios durante los primeros diez meses se estimaron en más de seis mil millones de dólares, un incremento interanual de 19,78%.

El valor de las exportaciones de bienes alcanzó unos dos mil 877 millones de dólares, lo que representa una subida del 4,97%.

En especial, el turismo sigue siendo uno de los puntos destacados de la economía local. En los primeros diez meses del año, la provincia recibió más de 20 millones de visitantes, un aumento superior al 20% respecto al mismo período del año anterior. De ellos, 1,2 millones fueron visitantes internacionales, un 15,3% más. Los ingresos por turismo se estimaron en más de dos mil millones de dólares.

Por otro lado, el desembolso de la inversión pública sigue requiriendo atención prioritaria. La provincia ha desembolsado hasta el 27 de octubre poco más de 442 millones de dólares, equivalente al 54% del plan previsto.

Las principales dificultades están relacionadas con la falta de soluciones definitivas en materia de indemnizaciones, ayudas, reasentamiento y liberación de terrenos. Además, en algunos proyectos, los trámites de inversión, la evaluación y aprobación de diseños y presupuestos, así como la selección de contratistas, avanzan con lentitud.

Las autoridades del Comité Popular de la provincia han establecido como prioridades para los dos últimos meses del año seguir resolviendo las dificultades que afectan a las actividades productivas y empresariales, así como a los proyectos de inversión, e intensificar las inspecciones y el seguimiento del ritmo de ejecución de las obras y del desembolso de la inversión pública.

Asimismo, las entidades y administraciones locales impulsarán la promoción turística y comercial, ampliarán los mercados de consumo de sus productos y generarán nuevos motores de crecimiento, con el objetivo de cumplir los indicadores de desarrollo socioeconómico fijados para 2026./.

VNA
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