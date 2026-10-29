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Vietnam expresa condolencias a España por accidente ferroviario

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid.

Escena del accidente de tren de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
Escena del accidente de tren de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)-El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid./.

VNA
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