Vietnam expresa condolencias a España por accidente ferroviario

Hanoi (VNA)-El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una carta de condolencias al rey Felipe VI de España por el trágico accidente ferroviario que causó numerosas víctimas mortales en ese país.El accidente ocurrió el 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de la capital Madrid./.
Vietnam expresa condolencias a China por el terremoto en Tíbet
Los dirigentes de Vietnam transmiten sus condolencias a China por las pérdidas humanas y materiales causadas por un terremoto en el Tíbet.