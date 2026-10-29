Medios mexicanos destacan restauración de la estatua de Ho Chi Minh en Acapulco

Ciudad de México (VNA) – Numerosos medios de comunicación mexicanos dieron amplia cobertura a la ceremonia de inauguración de la obra de restauración de la estatua del Presidente Ho Chi Minh, celebrada el 27 de octubre en Acapulco, estado de Guerrero, y destacaron el valor del monumento como símbolo de solidaridad y amistad entre Vietnam y México.



Los artículos, publicados la víspera, resaltaron las experiencias históricas compartidas por ambos pueblos en la lucha por la independencia y la defensa de la soberanía, así como sus aspiraciones comunes de libertad, paz y justicia.



Los medios Quadratín Guerrero y Diario 21 coincidieron en señalar que, pese a la distancia geográfica, Vietnam y México comparten una historia marcada por la lucha por la libertad y la defensa de sus derechos soberanos.



Quadratín Guerrero hizo hincapié en las similitudes entre las luchas por la independencia de ambos países. La publicación evocó la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh, quien dedicó su vida a la liberación nacional, y la vinculó con la de Vicente Guerrero, figura histórica mexicana que defendió firmemente la independencia de su país.



Según el medio, aunque pertenecieron a países y épocas diferentes, ambos personajes representan la voluntad de defender la soberanía incluso frente a adversarios con una superioridad militar considerable.



Por su parte, Diario 21 destacó las coincidencias históricas y las aspiraciones de libertad de ambos pueblos. El periódico citó el mensaje de las autoridades de Acapulco sobre su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en turismo, pesca y cultura, con el objetivo de convertir la amistad tradicional en nuevas oportunidades de colaboración concreta.



Los medios también subrayaron la importancia de conservar el monumento para preservar la memoria histórica y fortalecer las relaciones bilaterales. Quadratín Guerrero señaló que el busto del Presidente Ho Chi Minh fue instalado en el bulevar Costera Miguel Alemán en 2010 y restaurado para preservar su valor histórico y recuperar su aspecto original.



Las publicaciones citaron al embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, quien afirmó que el monumento no es solo una obra artística de valor histórico, sino también una expresión del respeto mutuo y la solidaridad entre ambos países.



La agencia fotográfica Cuartoscuro publicó asimismo una amplia selección de imágenes de la visita del embajador Nguyen Van Hai a Acapulco, en las que documentó las actividades relacionadas con la restauración de la estatua, con la participación de la alcaldesa Abelina López Rodríguez y representantes de la Embajada de Vietnam. Esta cobertura contribuyó a difundir visualmente el significado del monumento entre el público mexicano.



Otro aspecto destacado fue la ubicación de la estatua de Ho Chi Minh junto a monumentos dedicados a figuras emblemáticas de América Latina, como Simón Bolívar, Benito Juárez y José Martí. Según los medios, estas personalidades compartieron ideales de independencia, justicia y dignidad humana. La presencia del líder vietnamita en este espacio conmemorativo rinde homenaje a su trayectoria y evoca valores capaces de unir a los pueblos más allá de las distancias geográficas.



Vietnam y México establecieron relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1975. A lo largo de más de medio siglo, la solidaridad y el apoyo del pueblo mexicano a Vietnam durante su lucha por la independencia y la reunificación nacional han contribuido a sentar las bases de la amistad bilateral.



La restauración de la estatua de Ho Chi Minh en Acapulco y la atención que le ha dedicado la prensa mexicana vuelven a poner de relieve la solidez de estos vínculos y la vigencia de los valores compartidos de independencia, libertad, paz y justicia./.

VNA