Embajador francés destaca el potencial de desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) – El embajador de Francia en Vietnam, Didier Le Bret, se reunió hoy con representantes de la prensa con motivo del inicio de su nuevo mandato, ocasión en la que compartió sus valoraciones sobre el potencial de desarrollo del país y las principales orientaciones de cooperación entre ambas naciones.

El diplomático señaló que sus dos impresiones más profundas sobre Vietnam son la hospitalidad y el dinamismo de su población. También destacó los logros económicos del país, que ha pasado de ser una economía de bajos ingresos en los primeros años del proceso de Renovación (Doi moi) a alcanzar actualmente un Producto Interno Bruto (PIB) de unos 500 mil millones de dólares, además de figurar entre los países que más han reducido la pobreza en el mundo.

Tras regresar a Vietnam después de 15 años, Didier Le Bret expresó su admiración por los profundos cambios registrados en las infraestructuras, el transporte y el paisaje urbano. Asimismo, valoró la capacidad del país para combinar la modernización con la conservación del patrimonio, la cultura tradicional y los valores históricos.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el embajador afirmó que la educación y la formación, la investigación científica y los intercambios entre pueblos constituyen los pilares más sólidos de la cooperación. Actualmente, unos 7.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en Francia, con alrededor de 1.500 nuevos estudiantes cada año.

Los programas emblemáticos de formación conjunta, como el Programa de Formación de Ingenieros de Alta Calidad (PFIEV), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (USTH) y el Centro Franco-Vietnamita de Formación en Gestión (CFVG), han formado a más de 17.000 estudiantes en ámbitos como la ingeniería, la gestión, las tecnologías avanzadas, la tecnología digital y las ciencias espaciales.

Además, Vietnam cuenta con dos escuelas secundarias francesas, en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y 44 centros educativos acreditados con el sello LabelFrancÉducation.

El embajador también destacó el papel de puente que desempeña la comunidad vietnamita en Francia, integrada por entre 300.000 y 500.000 personas. Según señaló, la cooperación bilateral evoluciona desde el enfoque de “producir en Vietnam” hacia otro de “producir junto con Vietnam y para Vietnam”.

En los ámbitos de las tecnologías avanzadas y la innovación, ambos países negocian la actualización y firma de un contrato para el suministro de un satélite de observación de la Tierra de nueva generación, que sustituirá al actual, en funcionamiento desde hace casi 20 años.

En cuanto a los minerales esenciales para las transiciones verde y digital, Francia y la Unión Europea (UE) están dispuestas a cooperar con Vietnam en la evaluación de reservas, la explotación y el procesamiento profundo en el país, sobre la base del beneficio mutuo.

En materia de transporte, Airbus trabaja para acelerar la entrega de los aviones encargados; Alstom ha firmado un contrato para suministrar 200 vagones de metro, mientras que CMA CGM prepara la puesta en servicio de barcazas eléctricas para conectar el puerto de aguas profundas de Lach Huyen, en la ciudad norteña de Hai Phong.

En los ámbitos de la energía y la respuesta al cambio climático, Francia se compromete a acompañar a Vietnam en la implementación de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), valorada en 15,5 mil millones de dólares. También apoya la ampliación de la capacidad de la central hidroeléctrica de Hoa Binh, la modernización de la red eléctrica y los estudios sobre la respuesta a los impactos del cambio climático, en preparación para la Cumbre APEC 2027, que se celebrará en Phu Quoc.

En materia de conservación del patrimonio, Francia ha completado un estudio de prefactibilidad para cooperar con Vietnam en la restauración del puente Long Bien y prevé llevar a cabo 40 importantes proyectos culturales en el país durante los próximos cuatro años.

Por último, Didier Le Bret valoró el papel activo de Vietnam en la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y subrayó que el aprendizaje del francés permite a los jóvenes vietnamitas acceder a programas educativos de calidad y ampliar sus oportunidades de cooperación económica y empleo en África./.