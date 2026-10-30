Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación económica y parlamentaria

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Hong Dien recibió hoy a Bok Gi Wang, subtitular de la Comisión de Territorio, Infraestructura y Transporte de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, y a una delegación que realiza una visita de trabajo a Vietnam.



Durante el encuentro, Bok Gi Wang entregó una carta del presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Cho Jeong Sik, dirigida a su homólogo vietnamita, Tran Thanh Man. Asimismo, señaló que la visita busca transmitir el deseo de Corea del Sur de seguir impulsando la cooperación económica entre ambos países.



Por su parte, Nguyen Hong Dien agradeció la atención y los sentimientos de la Asamblea Nacional surcoreana hacia Vietnam, especialmente en materia de cooperación económica y de fortalecimiento del papel de los órganos legislativos en la promoción de la Asociación Estratégica Integral bilateral.



El dirigente expresó su satisfacción por el desarrollo sustancial y eficaz de las relaciones entre ambos países en diversos ámbitos, con una confianza política cada vez más consolidada y una cooperación creciente en economía, comercio, inversión, desarrollo de infraestructuras e intercambios entre los pueblos.



El intercambio comercial bilateral alcanza actualmente unos 95 mil millones de dólares anuales, lo que sienta las bases para avanzar hacia el objetivo de elevar esta cifra a 150 mil millones de dólares en 2030, de manera equilibrada y sostenible. Corea del Sur es también uno de los mayores inversores extranjeros en Vietnam, donde sus empresas operan eficazmente y contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo.



En cuanto al sector ferroviario, Nguyen Hong Dien informó que Vietnam prevé desarrollar una red de ferrocarriles de alta velocidad, incluida la línea Norte-Sur y las rutas que conectarán Hanoi con otras localidades y regiones. Para ello, el país está promoviendo activamente la cooperación con naciones que cuentan con capacidad y experiencia en este ámbito.



Tras destacar la experiencia surcoreana en el sector ferroviario, el vicepresidente de la Asamblea Nacional vietnamita manifestó su bienvenida a las empresas del país vecino interesadas en explorar oportunidades de inversión y participar en los proyectos ferroviarios de Vietnam como socios, inversores o contratistas, de conformidad con la legislación nacional.



De cara al futuro, propuso mantener intercambios estratégicos frecuentes y flexibles de alto nivel, fortalecer los vínculos entre los distintos niveles y órganos parlamentarios, e impulsar una cooperación sustancial entre las comisiones de ambas asambleas legislativas y los Grupos Parlamentarios de Amistad.



Al reafirmar que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Corea del Sur, Nguyen Hong Dien expresó su deseo de que este país continúe acompañando a Vietnam en la implementación de sus objetivos y estrategias de desarrollo socioeconómico en la nueva era.



Bok Gi Wang agradeció la recepción y manifestó su interés en los planes de desarrollo de las infraestructuras de transporte de Vietnam, especialmente en el sector ferroviario. También expresó su deseo de que ambas partes intensifiquen el intercambio de información y fortalezcan los vínculos entre organismos y empresas para identificar oportunidades de cooperación acordes con las necesidades y orientaciones de desarrollo de cada país./.

VNA