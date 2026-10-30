Dirigentes vietnamitas felicitan a las Islas Salomón por el 30.º aniversario de vínculos diplomáticos

Hanoi (VNA) – Dirigentes de Vietnam enviaron hoy mensajes de felicitación a sus homólogos de las Islas Salomón con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 30 de octubre.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, felicitó al gobernador general de las Islas Salomón, Sir David Tiva Kapu, mientras que el primer ministro, Le Minh Hung, envió un mensaje a su homólogo, Matthew Cooper Wale.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, hizo llegar sus felicitaciones al titular de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de las Islas Salomón, Rick Nelson Houenipwela./.

VNA