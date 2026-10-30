Política

Vietnam conmemora el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro al país

Vietnam y Cuba conmemoran el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro a Vietnam, un acontecimiento histórico que marcó los lazos de solidaridad y amistad entre ambos países.

En la cita (Fuente: qdnd.vn)
En la cita (Fuente: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) – La Embajada de Cuba en Vietnam celebró hoy en Hanoi el 60.º aniversario de la primera visita al país de Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana y general de Ejército, un acontecimiento que marcó un hito en los lazos de solidaridad y amistad entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, el embajador cubano en Hanoi, Rogelio Polanco Fuentes, recordó que, en 1966 Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, integró la primera delegación cubana de alto nivel que visitó Vietnam, encabezada por el presidente Osvaldo Dorticós el 29 de octubre. Durante aquella visita, tuvo la oportunidad de encontrarse con el presidente Ho Chi Minh y abrazarlo.

El diplomático destacó que aquel viaje simbolizó la solidaridad y el firme apoyo del pueblo cubano a Vietnam, así como la admiración de Cuba por la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la reunificación nacional.

Al recordar el acontecimiento, Rogelio Polanco Fuentes expresó su emoción por la cálida acogida y la sincera solidaridad que el Gobierno vietnamita y el presidente Ho Chi Minh brindaron a la delegación cubana.

A lo largo de las décadas, los tradicionales lazos de solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba se han fortalecido y ampliado continuamente en diversos ámbitos, reiteró el embajador./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Cuba #Raúl Castro #Rogelio Polanco Fuentes
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, habla en el evento. Foto: VNA

Vietnam y comunidad internacional piden el fin del bloqueo contra Cuba

Vietnam reiteró su llamamiento a poner fin inmediata, total e incondicionalmente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, incluidas las medidas de alcance extraterritorial, durante el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado los días 27 y 28 de octubre en Nueva York.

Ver más

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam llama a las diputadas a reforzar su papel en el desarrollo nacional

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.

Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación. (Fuente: VNA)

Laos destaca los lazos de amistad especial con Vietnam

Las relaciones especiales entre Laos y Vietnam constituyen un símbolo brillante del espíritu de solidaridad internacional proletaria y un modelo excepcional de lealtad y pureza en los nexos internacionales, poco común en la historia, destacó Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación.