Vietnam conmemora el 60.º aniversario de la primera visita de Raúl Castro al país

Hanoi (VNA) – La Embajada de Cuba en Vietnam celebró hoy en Hanoi el 60.º aniversario de la primera visita al país de Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana y general de Ejército, un acontecimiento que marcó un hito en los lazos de solidaridad y amistad entre ambas naciones.



Durante la ceremonia, el embajador cubano en Hanoi, Rogelio Polanco Fuentes, recordó que, en 1966 Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, integró la primera delegación cubana de alto nivel que visitó Vietnam, encabezada por el presidente Osvaldo Dorticós el 29 de octubre. Durante aquella visita, tuvo la oportunidad de encontrarse con el presidente Ho Chi Minh y abrazarlo.



El diplomático destacó que aquel viaje simbolizó la solidaridad y el firme apoyo del pueblo cubano a Vietnam, así como la admiración de Cuba por la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la reunificación nacional.



Al recordar el acontecimiento, Rogelio Polanco Fuentes expresó su emoción por la cálida acogida y la sincera solidaridad que el Gobierno vietnamita y el presidente Ho Chi Minh brindaron a la delegación cubana.



A lo largo de las décadas, los tradicionales lazos de solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba se han fortalecido y ampliado continuamente en diversos ámbitos, reiteró el embajador./.

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