Política

Líder vietnamita recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán

El líder vietnamita To Lam recibe al enviado especial del presidente de Azerbaiyán para impulsar la Asociación Estratégica y ampliar la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Elchin Amirbayov, enviado especial del presidente de Azerbaiyán, Ilkham Aliyev (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Elchin Amirbayov, enviado especial del presidente de Azerbaiyán, Ilkham Aliyev (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a Elchin Amirbayov, enviado especial del presidente de Azerbaiyán, Ilkham Aliyev, para abordar medidas destinadas a profundizar la Asociación Estratégica bilateral.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita destacó la amistad tradicional y el valioso apoyo de Azerbaiyán a Vietnam durante la lucha por la independencia y en la actual etapa de construcción y desarrollo. Reafirmó el deseo de Hanoi de fortalecer la cooperación multifacética con Bakú en beneficio de ambos pueblos y de la paz y el desarrollo regionales e internacionales.

Sseñaló que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, durante su visita de Estado a Azerbaiyán en mayo de 2025, marcó un hito histórico y abrió nuevas perspectivas de cooperación. Propuso aprovechar los sólidos vínculos de amistad y confianza, las complementariedades económicas y los compromisos alcanzados para impulsar proyectos concretos que generen beneficios para ambos países.

Por su parte, Amirbayov expresó su admiración por el desarrollo de Vietnam y afirmó que el presidente Ilkham Aliyev y el pueblo azerbaiyano conceden gran importancia a la amistad tradicional entre ambas naciones, establecida sobre las bases sentadas por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Heydar Aliyev.

El enviado especial destacó también los resultados de la visita del secretario general y presidente To Lam a Azerbaiyán en mayo de 2025 y transmitió el deseo de Aliyev de mantener contactos frecuentes y de confianza con el dirigente vietnamita para impulsar una cooperación bilateral más sustancial y eficaz.

Ambas partes coincidieron en intensificar los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, mejorar los mecanismos de cooperación y promover la participación de ministerios, organismos, localidades y empresas en la materialización de los acuerdos en programas y proyectos concretos.

Asimismo, acordaron priorizar la cooperación en economía, comercio e inversión; petróleo y gas, energías renovables; transporte y logística; ciencia y tecnología; educación y formación; cultura e intercambios entre los pueblos.

También reafirmaron su voluntad de coordinar posiciones y apoyarse mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), así como contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo.

Al término del encuentro, Amirbayov transmitió al líder vietnamita los saludos y mejores deseos del presidente Ilkham Aliyev. El secretario general y presidente To Lam, por su parte, envió sus saludos e invitó al mandatario azerbaiyano y a su esposa a visitar Vietnam próximamente./.

VNA
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