Hai Phong pone en marcha modelo de "sindicato socialista de base" en dos grandes empresas de IED

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Las empresas Pegatron Vietnam Co., Ltd. y LG Innotek Vietnam Hai Phong Co., Ltd., ubicadas en la ciudad norteña de Hai Phong, pusieron en marcha el modelo de "sindicato socialista de base" los días 29 y 30 de octubre, respectivamente.



Vong Thanh Sang, presidenta del sindicato de Pegatron Vietnam, señaló que la empresa, con inversión de Taiwán (China), fue fundada el 17 de marzo de 2020 y se dedica a la fabricación y el ensamblaje de componentes y equipos electrónicos, destinados principalmente a la exportación.



Su sindicato se constituyó en 2023 con 465 miembros. Desde entonces, la organización ha crecido rápidamente junto con la expansión de la producción de la empresa. Según los datos recopilados para la implementación del modelo en 2026, la compañía cuenta con 8.830 trabajadores, de los cuales 7.238 están afiliados al sindicato.



Por su parte, Nguyen Van Thach, presidente del sindicato de LG Innotek Vietnam Hai Phong, explicó que la empresa, de capital íntegramente surcoreano y ubicada en el Parque Industrial Trang Due, se estableció el 5 de septiembre de 2016. Su sindicato agrupa a los 6.225 empleados de la compañía.



Para poner en marcha el modelo, ambas organizaciones han reforzado su función de representar a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores, proteger sus derechos e intereses legítimos y participar en la elaboración y supervisión de las políticas laborales. También han organizado movimientos de emulación y diversas actividades para mejorar el bienestar material y espiritual de los trabajadores, además de fortalecer sus propias estructuras organizativas.



Durante las ceremonias de lanzamiento, Huang Jen Chieh, director general de Pegatron Vietnam, y Kim Jong Kook, subdirector general de LG Innotek Vietnam Hai Phong, elogiaron la labor de los sindicatos.



Ambos directivos expresaron su confianza en que el modelo contribuirá a formar una fuerza laboral cualificada, con una sólida disciplina industrial y espíritu innovador, y a reforzar el compromiso de los trabajadores con sus respectivas empresas. Asimismo, ayudará a las compañías a consolidar sus recursos humanos para respaldar sus estrategias de desarrollo.



En el evento, Nguyen Van Quyet, vicepresidente permanente de la Federación de Trabajadores de Hai Phong, destacó que el modelo se pone en marcha en un momento en que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, en la que la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la calidad de la fuerza laboral adquieren un papel cada vez más importante como motores del crecimiento.



La Federación de Trabajadores municipal está impulsando directamente este modelo en las empresas, convirtiendo las exigencias de mayor atención al bienestar de los trabajadores, desarrollo de competencias, innovación, disciplina laboral y estabilidad en las relaciones laborales en medidas concretas aplicables al proceso productivo.



El funcionario instó a los dos sindicatos a mantener una estrecha coordinación con la dirección de sus respectivas empresas para mejorar la representación de los trabajadores, su bienestar y la protección de sus derechos e intereses legítimos.



También les pidió colaborar con los directivos para elevar las competencias de los trabajadores y su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. La formación, precisó, debe ajustarse a cada puesto de trabajo y centrarse en las habilidades profesionales, el control de calidad, el manejo de equipos, la seguridad y las competencias digitales. Al mismo tiempo, se deben promover actividades culturales, deportivas y de salud compatibles con los horarios de los turnos laborales.



Nguyen Van Quyet añadió que los sindicatos de base deben conocer de forma proactiva la situación y las necesidades de sus afiliados, y solicitar el apoyo de las instancias sindicales superiores para garantizar que los programas y recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, respondan a sus demandas específicas y estén disponibles oportunamente.



Finalmente, afirmó que la Federación continuará apoyando a los sindicatos de base en la implementación del modelo mediante orientación profesional y operativa, así como facilitando el acceso a recursos destinados a mejorar el bienestar de los trabajadores y afiliados./.

VNA