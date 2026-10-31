Rescatan en aguas vietnamitas a un marinero japonés con síntomas de infarto

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Vietnam completó con éxito una operación para evacuar a un marinero del buque japonés DEMETER LEADER, quien sufrió una emergencia médica mientras navegaba por aguas del sur del país, informó hoy la entidad.



Según el Centro, a las 9:20 del 30 de octubre recibió una llamada de socorro de la embarcación, de pabellón japonés y número OMI 9477921, que cubría la ruta entre Japón y Singapur. Uno de sus tripulantes presentaba un dolor persistente en el lado izquierdo del pecho, acompañado de dificultades respiratorias y dolor de cabeza.



Tras una evaluación médica a distancia realizada por International SOS, se determinó que el marinero podría sufrir un síndrome coronario agudo (SCA), con riesgo de infarto de miocardio, por lo que necesitaba ser trasladado urgentemente a un hospital. Ante el empeoramiento temporal de su estado, recibió oxígeno como asistencia respiratoria, mientras el capitán solicitaba ayuda a las autoridades vietnamitas para evacuarlo a tierra.



Inmediatamente después de recibir la información, el Centro activó los protocolos de salvamento, coordinó la asistencia médica a distancia y orientó a la tripulación sobre las medidas de primeros auxilios. Bajo la dirección de la Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, se movilizó el buque de rescate SAR 272, con base en el barrio de Phuoc Thang, Ciudad Ho Chi Minh, y dos médicos a bordo.



A las 3:21 del 31 de octubre, el SAR 272 trasladó al marinero hasta el muelle del Centro, en el barrio de Phuoc Thang, desde donde fue llevado a un hospital para recibir atención médica de urgencia./.

VNA