Sociedad

Vietnam busca aprovechar el potencial de las zonas montañosas y fronterizas

Diputados vietnamitas proponen impulsar la economía de las zonas montañosas y fronterizas mediante el desarrollo de la agricultura, el turismo, la logística y las infraestructuras, así como mejorar los ingresos de las comunidades locales para alcanzar un crecimiento económico de al menos el 10% en 2027.

La diputada Doan Thi Le An, de la provincia de Cao Bang, interviene en la sesión. (Foto: VNA)
La diputada Doan Thi Le An, de la provincia de Cao Bang, interviene en la sesión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Diputados vietnamitas propusieron hoy medidas para aprovechar las ventajas económicas de las zonas montañosas y fronterizas, mejorar los medios de vida de las comunidades locales y reforzar la conectividad regional, con vistas a sostener el objetivo de crecimiento económico de al menos el 10% en 2027.

Durante el debate sobre la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2026, en el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, los legisladores destacaron los resultados de la gestión gubernamental y la estabilidad macroeconómica, pese a las dificultades internas y externas.

La diputada Ta Thi Yen, de la provincia de Dien Bien, subrayó el papel estratégico de las mesetas y montañas del norte en la defensa nacional y la protección de los bosques de cabecera. Propuso mejorar los ingresos de las comunidades, especialmente de las minorías étnicas, mediante la aplicación eficaz de las políticas de pago por servicios ambientales forestales y los nuevos mecanismos de compensación por absorción y almacenamiento de carbono.

También pidió garantizar que los beneficios lleguen de forma transparente a quienes participan directamente en la protección forestal, contribuyendo así a preservar los recursos hídricos y el medioambiente.

Ante las dificultades para atraer inversiones agrícolas, derivadas de los elevados costes de transporte, la dispersión de las zonas productoras y la falta de instalaciones de conservación y logística, Ta Thi Yen propuso priorizar las conexiones entre áreas de materias primas, centros de procesamiento, pasos fronterizos y mercados de consumo.

Asimismo, instó a aprovechar las ventajas regionales en agricultura, productos especiales, economía forestal, plantas medicinales y turismo vinculado al paisaje y la identidad cultural, además de fortalecer la cooperación entre empresas, cooperativas y productores.

Por su parte, la diputada Doan Thi Le An, de la provincia de Cao Bang, propuso perfeccionar las políticas de desarrollo de las zonas económicas fronterizas, especialmente mediante la preparación anticipada de terrenos y una selección más eficaz de inversores.

Señaló que los pasos fronterizos internacionales de Ta Lung y Tra Linh, junto con la autopista Dong Dang-Tra Linh, ofrecen oportunidades para ampliar los intercambios comerciales con China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Sin embargo, el relieve accidentado, la escasez de terrenos adecuados, los elevados costes de infraestructura y los prolongados procedimientos administrativos siguen dificultando la atracción de inversiones.

La legisladora propuso estudiar un mecanismo piloto para crear reservas de suelo destinado a proyectos prioritarios de logística, almacenamiento y comercio, con planes claros de compensación y reasentamiento, financiación definida y supervisión transparente de su utilización.

En cuanto a la selección de inversores, consideró necesario priorizar empresas con capacidad financiera, experiencia y potencial para desarrollar cadenas de servicios y generar efectos multiplicadores. Los criterios deben incluir el ritmo de ejecución, la conexión con las fuentes de mercancías, la creación de empleo y las contribuciones a las localidades, sin conceder exenciones automáticas de los procedimientos de licitación únicamente por el capital registrado.

También pidió simplificar y conectar los procedimientos de inversión, suelo y construcción, estableciendo claramente las responsabilidades y los plazos de tramitación.

Durante el debate, la diputada Thai Thi An Chung, de la provincia de Nghe An, propuso unificar la asignación del plan de inversión pública de 2027 para los programas nacionales de objetivos tras su fusión, en lugar de distribuir los recursos por separado entre los distintos programas. Esta medida permitiría a las autoridades locales gestionar los fondos con mayor autonomía y flexibilidad./.

VNA
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